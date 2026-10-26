Не сошлись кодами

По данным аналитиков, отчетные ОКВЭД не совпали с заявительными почти у 28% компаний. В топ-5 отраслей по «разрыву» между заявленным и фактическим видом деятельности вошли отрасли, в которых бизнес «исторически часто» при регистрации указывает общие или смежные коды либо совмещает несколько видов деятельности: оптовая торговля (15,1% от общего числа несовпадений), розничная торговля (7,3%), строительство зданий (6,5%), операции с недвижимостью (4,5%) и специализированные строительные работы (4,2%). Как пояснили “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс», такая отраслевая картина объясняется тем, что, например, «торговая сеть может держать собственную логистику и автопарк», к тому же иногда компании просто не обновляют коды. Статотчетность собирается Росстатом по преобладающему направлению деятельности, от которой компания получает наибольшую долю выручки.