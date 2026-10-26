Не сошлись кодами
Более четверти заявок ОКВЭД не совпали с фактической деятельностью компаний
У 28% компаний, охваченных первым этапом проведенной в 2025 году реформы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), заявленный при регистрации в ЕГРЮЛ профиль деятельности не совпал с фактическим, подсчитали аналитики «СПАРК-Интерфакс». Больше всего расхождений зафиксировано в торговле и строительной отрасли, где компании нередко совмещают несколько видов деятельности или указывают смежный код ОКВЭД. Такие несовпадения, предупреждают аналитики, могут привести к утрате компаниями доступа к отраслевым мерам поддержки.
Аналитики системы «СПАРК-Интерфакс» подвели первые итоги реформы ОКВЭД — как показало исследование (есть у “Ъ”), фактический профиль деятельности компаний далеко не всегда совпадает с тем, что они заявляли при регистрации в ЕГРЮЛ.
Напомним, реформа ОКВЭД проведена в 2025 году для устранения разночтений в сведениях о видах деятельности предприятий, содержащихся в различных госреестрах (ФНС, Росстата и Социального фонда). Так, с 1 сентября 2025 года в ЕГРЮЛ появились коды двух типов: заявительные, которые компания декларирует при регистрации самостоятельно, и отчетные, которые определяются Росстатом на основании статотчетности предприятий за предыдущий год. Реформа проводится поэтапно и пока охватывает в основном крупный бизнес. По состоянию на начало октября 2026 года из 3,1 млн всех зарегистрированных в ЕГРЮЛ организаций отчетные коды имеются в отношении 352 тыс. действующих юрлиц — они и составили выборку исследования.
По данным аналитиков, отчетные ОКВЭД не совпали с заявительными почти у 28% компаний. В топ-5 отраслей по «разрыву» между заявленным и фактическим видом деятельности вошли отрасли, в которых бизнес «исторически часто» при регистрации указывает общие или смежные коды либо совмещает несколько видов деятельности: оптовая торговля (15,1% от общего числа несовпадений), розничная торговля (7,3%), строительство зданий (6,5%), операции с недвижимостью (4,5%) и специализированные строительные работы (4,2%). Как пояснили “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс», такая отраслевая картина объясняется тем, что, например, «торговая сеть может держать собственную логистику и автопарк», к тому же иногда компании просто не обновляют коды. Статотчетность собирается Росстатом по преобладающему направлению деятельности, от которой компания получает наибольшую долю выручки.
Анализ отчетности выявил, что некоторые представители оптовой и розничной торговли, застройщики и транспортные организации получают основную часть выручки не от «профильной» деятельности, а от сдачи имущества в аренду. Кроме того, отмечается в исследовании, часть компаний, позиционирующих себя как ритейл, по факту отгружают товар партиями, то есть принадлежат сектору В2В,— из заявительного розничного бизнеса Росстат перевел в опт порядка 24% компаний. Таким образом, полагают аналитики, благодаря реформе произошло «обеление структуры каналов продаж».
Сельское хозяйство хоть и не вошло в топ-5 СПАРК (всего 2,5% от общего числа изменений), но по итогам анализа статотчетности показало наибольший отраслевой «переток» заявленных изначально кодов ОКВЭД в другие. Так, по данным аналитиков, 47,1% компаний, заявлявших себя как аграрии, переквалифицированы Росстатом в организации, чей основной вид деятельности — операции с недвижимым имуществом. Речь идет о крестьянских (фермерских) хозяйствах, садовых и дачных некоммерческих товариществах, у которых основными источниками доходов оказались управление инфраструктурой и сдача угодий, складов и ангаров внаем.
Изменение отраслевого статуса в госреестрах вследствие несовпадения заявительного и отчетного кодов ОКВЭД, предупреждают аналитики, может привести к тому, что некоторые компании утратят доступ к государственным субсидиям и льготным кредитам, право на которые получают в зависимости от того или иного вида деятельности. Также компании могут столкнуться с ростом тарифов страховых взносов на травматизм, ставки которых в зависимости от ОКВЭД варьируются в диапазоне от 0,2% до 8,5% от фонда оплаты труда.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 2