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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ИндустрииАвиация

Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск рейсов

Международный аэропорт Краснодара Пашковский ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Информация о сроках действия ограничений и возможных задержках рейсов не уточняется. Одновременно с этим введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.
Беспилотная опасность для Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Тимашевского, Абинского и Темрюкского районов, а также Геленджика, Анапы и Новороссийска сохраняется с 21:26 мск.