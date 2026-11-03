Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск рейсов
Международный аэропорт Краснодара Пашковский ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Информация о сроках действия ограничений и возможных задержках рейсов не уточняется. Одновременно с этим введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.
Беспилотная опасность для Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Тимашевского, Абинского и Темрюкского районов, а также Геленджика, Анапы и Новороссийска сохраняется с 21:26 мск.