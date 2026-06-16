Флуктуации экспортной экономики

Оперативные индикаторы свидетельствуют, что отмеченное Банком России улучшение экономической динамики в начале второго квартала этого года обеспечено лишь экспортным сектором, внутренний же спрос продолжает охлаждаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новые опережающие индикаторы состояния экономики РФ свидетельствуют, что выявленное аналитиками ЦБ (со ссылкой на данные опросов) оживление деловой активности в апреле-мае относительно первого квартала этого года, было, возможно, временным.

В вышедшем 15 июня мониторинге финансовых потоков ЦБ сообщает, что в мае объем входящих платежей был на 3% выше среднего уровня первого квартала, но основной вклад в улучшение ситуации внесли отрасли, ориентированные на внешний спрос. По оценке аналитического центра ПСБ, после слабого первого квартала экспортные сектора получили поддержку благодаря росту сырьевых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке и тем самым было фактически компенсировано снижение деловой активности первого квартала.

При этом во внутренних секторах экономики ситуация выглядит заметно хуже.

Предприятия, ориентированные на инвестиционный спрос и государственные расходы, продолжают сокращать свои денежные потоки, а отрасли, работающие на конечное потребление домохозяйств, продемонстрировали минимальный рост показателя. В результате внутренний спрос продолжает охлаждаться, нынешнее улучшение во многом связано именно с внешней конъюнктурой, заключают аналитики ПСБ.

Такую оценку подтверждают и данные «Сбериндекса» по карточным платежам. По итогам недели 8–14 июня реальные потребительские расходы населения снизились на 0,4% в годовом выражении после роста на 0,4% неделей ранее (см. график). Продолжилось замедление расходов на непродовольственные товары и общепит. Сохраняется падение спроса на электронику, мебель и товары для ремонта. При этом общий рост потребительских расходов остается слабее как прошлогодних значений такого же периода, так и динамики мая этого года.

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Директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой отмечает, что высокие экспортные цены сами по себе не гарантируют ускорения экономического роста. Для этого необходим либо рост физических объемов добычи и экспорта, либо распространение дополнительных доходов на инвестиции, оплату труда и внутренний спрос. Часть дополнительных поступлений компании могут направить на сокращение долговой нагрузки, а не на расширение расходов. «Рост кредита в апреле-мае может быть следствием нормализации бюджетных потоков и вынужденных ремонтов, да и накопленный с начала года рост требований к экономике пока не выглядит угрожающим, как и отметил сам ЦБ,— отмечает господин Полевой.— Напротив, ущерб от атак БПЛА на производственные мощности и логистику может влиять на потенциал экономики, вынуждая ЦБ проводить более жесткую ДКП для ограничения спроса».

Не уверены эксперты и в устойчивости роста потребительского спроса в обозримом будущем.

Дмитрий Полевой отмечает, что структура сбережений населения меняется и его уход из банковских депозитов повышает спрос на финансовые активы. Высокий рост доходов, поддерживающих потребление, на который указывает ЦБ, по мнению господина Полевого, «тоже ждет торможение, поскольку бизнес уже режет инвестиции, и следующим этапом оптимизации будут расходы на труд, но, вероятно, в меньшей степени через увольнения и рост безработицы, и в большей — через сокращение зарплат и других выплат».

Артем Чугунов