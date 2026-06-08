Бюрократию просят быть поумнее

В большинстве развитых стран действующие нормативные требования и их соблюдение являются самой значимой проблемой регулирования, следует из отчета ОЭСР. Отмечается, что, хотя страны организации работают над снижением административной нагрузки и упрощением правил для бизнеса уже на протяжении десятилетий, необходимый прогресс еще не достигнут. Одним из главных способов повышения эффективности регулирования в ОЭСР называют пока недостаточно развитый механизм оценки фактического воздействия уже принятых нормативных правовых актов на бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Groll / AP Фото: Mike Groll / AP

Обзор ОЭСР «Умное регулирование, сильный бизнес» о регуляторной нагрузке в развитых экономиках основан на результатах опросов представителей правительств и компаний из стран—членов этой организации, а также государств--кандидатов на вступление в нее (всего — 34 юрисдикции).

Упрощение госрегулирования сейчас является общим приоритетом: правительства стремятся реформировать свои нормативные базы для того, чтобы они были более сбалансированными и эффективными. При этом отмечается, что, хотя страны ОЭСР проводят реформы по снижению административной нагрузки уже на протяжении десятилетий, необходимый прогресс еще не достигнут.

Так, представители и власти (в 72% стран), и бизнеса (90%) считают уровень регулирования и бюрократии в своих странах чрезмерным. Представители бизнеса в 80% задействованных в опросе стран назвали нормативные требования и их соблюдение одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются. Гораздо реже они указывали на проблемы привлечения и удержания талантов (40%), геополитической нестабильности и налогообложения (по 37%).

Из обзора ОЭСР следует, что требуемое респондентами упрощение правил заключается не в простом сокращении их количества, а в более «умном» регулировании, в повышении его качества. Данные опроса свидетельствуют, что нагрузку чаще создает не столько выполнение самих нормативных требований, сколько сопровождающие их административные процедуры — такие как представление отчетности, получение лицензий и разрешений.

Помимо регуляторной бюрократии, опрошенные указали на такие проблемы, как фрагментация и несогласованность решений различных органов власти, а также отсутствие предсказуемости введения новых правил. В 70% стран бизнес не считает, что нормативные акты в целом согласуются друг с другом, в 63% отмечает, что сталкивается с высокими затратами, связанными с изменениями в законодательстве. «"Лоскутное одеяло" из пересекающихся, иногда противоречивых и часто меняющихся правил, издаваемых различными институциональными субъектами внутри стран и между ними, может сильно влиять на производительность бизнеса и его способность к росту»,— говорится в отчете.

Отмечается также, что если крупные компании могут нанимать для решения возникающих из-за регулирования вопросов специальные команды сотрудников, то у малых предприятий, часто сталкивающихся с тем же набором обязательств, ресурсов на это, как правило, нет. В разрезе секторов экономики приоритетными для упрощения регулирования как для крупного, так и для небольшого бизнеса названы сферы строительства, недвижимости, госзакупок.

Одним из главных способов повышения эффективности регулирования назван механизм оценки фактического воздействия уже принятых нормативных правовых актов на бизнес. В ОЭСР отмечают, что правительства слишком долго игнорировали его и эта практика остается недостаточно развитой. Фактически только в трети стран ОЭСР (31%) практикуется регулярный пересмотр ключевых нормативных актов. Эксперты организации настаивают, что регуляторное упрощение должно быть постоянным элементом госуправления, базирующимся на оценке его результатов, применении цифровых инструментов и учете мнения граждан и бизнеса.

Венера Петрова