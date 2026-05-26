АНО-омбудсмен

Институт уполномоченного по правам предпринимателей будет реформирован на условиях «общественно-государственного партнерства». Федеральный бизнес-омбудсмен перестанет быть госслужащим, но при этом его аппарат, как предполагается, будет преобразован в автономную некоммерческую организацию с госучастием и бюджетным финансированием через администрацию президента. Новый защитник интересов бизнеса, которым на условиях «совместительства» станет глава РСПП Александр Шохин, возглавит наблюдательный совет обновленной структуры.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Шохин

Фактически не действовавший в последние годы на федеральном уровне институт уполномоченного по защите прав предпринимателей будет переформатирован — и довольно необычным образом. Суть объявленной на прошедшей 26 мая встрече Владимира Путина и Александра Шохина реформы — заменить аппарат бизнес-омбудсмена на автономную некоммерческую организацию (АНО). Ее учредителями станет четверка крупнейших деловых объединений — РСПП, Торгово-промышленная-палата, «Опора России» и «Деловая Россия», а также государство.

Бизнес-омбудсмен перестает быть государственным служащим и становится главой наблюдательного совета АНО.

Функции уполномоченного, таким образом, по словам господина Шохина, передаются «с чисто государственного уровня» на общественно-государственный. При этом финансироваться такая некоммерческая организация будет уже не через Общественную палату, как сейчас, а напрямую через Управление делами президента. Утрачивая статус госслужащего, омбудсмен теряет и часть полномочий — он уже не сможет приостанавливать решения муниципальных органов власти сроком на шесть месяцев.

Согласно принятому в 2013 году закону, в основные обязанности уполномоченного входит взаимодействие с деловым сообществом, рассмотрение жалоб от бизнеса, консультация предпринимателей касательно их прав и законных интересов, помощь им в разрешении судебных споров и прочее. Единственным пока бизнес-омбудсменом с 2012 по 2022 год был Борис Титов (сейчас — спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития). После его ухода с поста кресло главного уполномоченного пустует. Последний объемный доклад президенту о ситуации с предпринимательством в стране датирован 2023 годом. Активность, судя по публикациям на сайте аппарата уполномоченного, при этом сохраняют региональные омбудсмены: содействуют в возвращении долгов бизнесу, добиваются смягчения административных наказаний для предпринимателей, помогают в разрешении судебных споров.

Новым бизнес-омбудсменом с высокой вероятностью станет сам Александр Шохин, сохранив при этом за собой нынешние полномочия главы РСПП.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кандидат, судя по всему, к двойной должности готов. «Уполномоченный будет вместо государственного чиновника выполнять обязанности, совмещая с работой в РСПП. Если речь идет обо мне»,— пояснил Александр Шохин в тот же день в Госдуме. Борис Титов поддержал кандидатуру преемника. «Рад, что новым бизнес-омбудсменом стала личность достойного калибра»,— отметил спецпредставитель.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подтвердил “Ъ”, что решение обсуждалось с другими, кроме РСПП, бизнес-ассоциациями и было принято коллегиально. Реформа, пояснил он, разрешит назревший конфликт интересов. «Уполномоченным не должен быть чиновник. Это должен быть общественник, представитель от бизнеса»,— подчеркнул он и отметил, что Александр Шохин — достойный кандидат на эту должность. При этом, заверил господин Калинин, на региональном уровне все останется без принципиальных изменений. «Сам регион, если захочет, будет что-либо менять на местном уровне»,— подчеркнул он.

Экс-глава «Опоры России», а ныне председатель попечительского совета этого объединения Сергей Борисов (именно он в 2011 году предложил президенту учредить институт уполномоченного по правам предпринимателей) также прокомментировал “Ъ” задуманные изменения. «Мною все задумывалось не так, как это в итоге получилось при Борисе Титове. Главное оружие бизнес-омбудсмена — аналитика, и отказываться от нее, защищая интересы бизнеса, нельзя. То, что есть желание сохранить институт, пусть и в другом качестве,— нормально. Главное, чтобы это была не "государева служба". Должен присутствовать объективный взгляд бизнеса»,— сказал Сергей Борисов.

Полина Попова, Вадим Вислогузов