Медведев допустил снижение роли государства в экономике после завершения боев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что усиление государственного участия в экономике обусловлено текущими боевыми действиями на Украине. Он предположил, что после их окончания экономическая жизнь страны, вероятно, вернется к нормальному режиму.

«Ситуация сейчас уникальная. Страна сражается за свое будущее на фронте. В таких условиях участие государства в экономических процессах серьезно возрастает. После завершения военных действий экономическая жизнь возвращается в привычное русло. Думаю, так будет и у нас»,— сказал господин Медведев в интервью «Ведомостям».

По словам Дмитрия Медведева, в условиях внешней эскалации и высокого уровня неопределенности государство было вынуждено взять на себя ключевые риски — от обеспечения безопасности и работы критической инфраструктуры до перестройки логистики и реализации долгосрочных инвестпроектов.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что ключевым двигателем экономики остается частная инициатива, а бессрочная господдержка «прекращает всякое развитие». Государственные средства, по его словам, должны привлекать частный капитал. «Механизмов для этого много... В оборонке, кстати, был опробован особый инвестиционный механизм, при помощи которого компании получили значительные средства из бюджета на развитие производства и кратно нарастили выпуск своей продукции, весьма востребованной на фронте»,— сказал Дмитрий Медведев.