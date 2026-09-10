Медведев допустил снижение роли государства в экономике после завершения боев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что усиление государственного участия в экономике обусловлено текущими боевыми действиями на Украине. Он предположил, что после их окончания экономическая жизнь страны, вероятно, вернется к нормальному режиму.
«Ситуация сейчас уникальная. Страна сражается за свое будущее на фронте. В таких условиях участие государства в экономических процессах серьезно возрастает. После завершения военных действий экономическая жизнь возвращается в привычное русло. Думаю, так будет и у нас»,— сказал господин Медведев в интервью «Ведомостям».
По словам Дмитрия Медведева, в условиях внешней эскалации и высокого уровня неопределенности государство было вынуждено взять на себя ключевые риски — от обеспечения безопасности и работы критической инфраструктуры до перестройки логистики и реализации долгосрочных инвестпроектов.
При этом зампред Совбеза подчеркнул, что ключевым двигателем экономики остается частная инициатива, а бессрочная господдержка «прекращает всякое развитие». Государственные средства, по его словам, должны привлекать частный капитал. «Механизмов для этого много... В оборонке, кстати, был опробован особый инвестиционный механизм, при помощи которого компании получили значительные средства из бюджета на развитие производства и кратно нарастили выпуск своей продукции, весьма востребованной на фронте»,— сказал Дмитрий Медведев.
Снижение роли государства означало бы прежде всего пересмотр способов распределения инвестиционных рисков. В 2022 году для поддержки проектов применялись обнуление пошлин, отраслевые субсидии и льготные кредиты: они компенсировали необходимость искать аналоги импортному оборудованию, попавшему под ограничения, и удорожание заемных средств из-за высокой ключевой ставки. При возврате к обычному режиму большая часть этих рисков должна была бы вновь перейти к частным инвесторам, а государственные средства — использоваться точечно для привлечения частного капитала, а не для постоянной компенсации неопределенности.
Однако формальное сокращение прямого финансирования не гарантирует уменьшения государственного присутствия. В апреле 2021 года эксперты предупреждали, что на периоды кризисов власти ставят приоритетом снижение административной нагрузки на бизнес, но на посткризисных этапах такая активность существенно снижается, а усиление роли государства может сопровождаться вмешательством в ценообразование в конкурентных секторах и поглощением перспективных компаний структурами с госучастием. Поэтому «нормальный режим» в описанном смысле требует не только свернуть чрезвычайные субсидии и льготное кредитование, но и не заменить их более жестким административным контролем.