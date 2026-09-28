Контроль в рублевом эквиваленте

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) оценили денежные издержки организаций от проводимых у них проверок. Из имеющегося у “Ъ” исследования следует, что такие затраты в 2025 году составили 45,5 млрд руб., снизившись по сравнению с 2023 годом на 3,1%. При сокращении числа проверок рост зарплат вынужденно отвлекаемых на них сотрудников и удорожание консалтинговых услуг подняли среднюю стоимость одного контрольного мероприятия с 199 тыс. до 231 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число проверок снижается, но из-за роста зарплат вовлекаемых в них сотрудников средняя стоимость контрольного мероприятия для бизнеса растет

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Число проверок снижается, но из-за роста зарплат вовлекаемых в них сотрудников средняя стоимость контрольного мероприятия для бизнеса растет

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Эксперты ЦСР оценили издержки компаний коммерческого (кроме строительных) и некоммерческого (бюджетные и иные организации) секторов от проверок контрольных органов в 2023–2025 годах. Эти общие затраты на зарплаты сотрудников, вынужденно отвлекаемых во время проверок, а также на оплату консалтинговых услуг для подготовки к ним в 2025 году составляли 45,5 млрд руб.— на 3,1% меньше, чем было в 2023-м (47 млрд руб.).

Из этого общего объема затрат на бизнес пришлось 29,3 млрд руб. издержек, на некоммерческий сектор — 16,2 млрд руб.

В 2023 году ситуация было обратной — издержки коммерческого сектора были ниже, чем у некоммерческого (20,1 млрд руб. против 26,9 млрд руб.). Причина перемены — более резкое снижение числа проверок некоммерческих организаций.

Средняя стоимость одной проверки, рассчитанная ЦСР как общий объем издержек, поделенный на их количество, выросла с 199 тыс. руб. в 2023 году до 231 тыс. руб. в 2025-м. Это удорожание средней проверки носит исключительно макроэкономический характер, отмечают в ЦСР. В этот период фиксировался рост зарплат сотрудников, вынужденно отвлекаемых на сопровождение контрольных мероприятий (в среднем на 36%), росла и стоимость консалтинговых услуг (на 16,3%). Административная же нагрузка снижалась (число проверок сократилось на 17% — с 236 тыс. до 196 тыс.). Поэтому и итоговый рост средней стоимости проверок на 16% получился относительно умеренным.

Отдельно в своем исследовании в ЦСР оценили эффект от внедрения системы «цифрового» досудебного обжалования результатов проверок (возможность оспорить их без обращения в суд через портал «Госуслуги»). Выяснилось, что использование этого механизма обходится бизнесу в шесть-семь раз дешевле судебного урегулирования споров, а экономия накопленным итогом для проверяемых лиц с 2023 по 2025 год составила 2,4 млрд руб. Потенциальная сумма судебных издержек за 2025 год могла бы составить более 1 млрд руб., благодаря сервису фактические издержки на обжалование были равны 183 млн руб.

Реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) была направлена на повышение эффективности госконтроля и снижение административной нагрузки на бизнес — расчет издержек позволяет оценить в рублях, насколько удалось снизить эту нагрузку, прокомментировали “Ъ” результаты исследования в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Снижение количества проверок и затрат бизнеса на них — результат эффективной реформы КНД, соглашается президент «Опоры России» Александр Калинин.

По его мнению, для дальнейшего сокращения издержек необходимо развивать механизм досудебного обжалования — в частности, распространить его и на решения таможенных органов.

В экспертном центре «Деловой России» по КНД отмечают, что оценка издержек бизнеса от проверок крайне сложна и сильно зависит от методологии. «Подход ЦСР имеет право на существование, но его не следует воспринимать буквально — вероятно, он служит индикатором, позволяющим оценить динамику административной нагрузки во времени. И в этом смысле при сопоставимых условиях он может быть полезен»,— полагают эксперты «Деловой России». Они отмечают, что куда большими последствиями для бизнеса могут быть не прямые издержки, а наказание по итогам проверок — например, оборотные штрафы.

В Минэкономики отмечают, что эффективность контроля, в том числе с точки зрения издержек государства, сейчас оценивается комплексно: по результативности мероприятий, достижению ключевых показателей безопасности и рациональности использования ресурсов. В ведомстве отмечают, что снижать затраты помогают цифровые и дистанционные инструменты и по мере их масштабирования эта работа будет продолжена.

Венера Петрова