У промышленников неважный настрой

В июле индекс деловой среды от РСПП составил минимальные за последний год 42,4 пункта. Отчасти такая динамика обусловлена проблемами с логистикой, возникшими на фоне топливного кризиса. Кроме того, спрос на продукцию компаний продолжает падать, а ресурсы для ускорения производства, согласно опросу предпринимателей, кажутся во многом исчерпанными. Респонденты отмечают и сложности с обновлением мощностей — ограничения на импорт оборудования действуют на фоне роста цен на отечественные аналоги. Большой проблемой для бизнеса остаются и неплатежи контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Деловые настроения представителей компаний, принявших участие в опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в июле ухудшились — рассчитываемый объединением сводный индекс деловой среды опустился до минимальных за последний год 42,4 пункта (минус 1,4 пункта к июню). Значения ниже 50 пунктов говорят об ухудшении бизнес-климата, выше — об его улучшении.

Показатель личных оценок бизнеса снизился до 31,1 пункта (минус 2,7 пункта) — об ухудшении восприятия состояния деловой среды в июле заявили более 38% респондентов.

Заметнее всего отрицательная динамика в сфере логистики. Соответствующий индекс потерял сразу 3,8 пункта, составив 44 пункта. В РСПП полагают, что такое ухудшение может быть вызвано внеплановым «выбытием мощностей на ряде крупнейших НПЗ, что привело к дефициту горючего и усложнению логистических цепочек».

Также до 44 пунктов опустился индекс рынка производимой продукции (минус 2,5 пункта). Более половины респондентов пожаловались на рост закупочных цен, почти треть — на падение спроса на свою продукцию или услуги.

Снижение продемонстрировал и индекс сферы В2В (поставки другим компаниям) — до 45,9 пункта (минус 2 пункта). Такая динамика наблюдается на фоне ухудшения оценок количества новых заказов — впервые с марта показатель оказался в отрицательной зоне. В РСПП делают вывод об исчерпании ресурсов для ускорения производства — доля тех, кто сумел сократить сроки изготовления продукции, упала с 9% до 1,7%. Минимальным за последние полтора года стало значение индекса финансовых рынков — 40,7 пункта. Наконец, индекс рынка В2G (поставки госучреждениям) хотя и подрос на 1,9 пункта (до 48,6) за счет улучшения взаимоотношений компаний с банками, но продолжает оставаться в зоне отрицательных значений.

Продолжающийся спад настроений предпринимателей в РСПП объясняют влиянием ряда факторов. Это в том числе неплатежи контрагентов (на них жаловались 40% респондентов) и падение спроса (33%). Почти 27% опрошенных столкнулись с нехваткой оборотных средств, 23% — с ухудшением условий поставки сырья и комплектующих, что также связывают со сбоями в логистике.

Сокращение объемов производства, по данным опроса РСПП, произошло на 14% предприятий, тогда как в первом квартале с этой проблемой организации сталкивались реже — в 9% случаев. Почти до 13% (плюс 6 п. п.) выросла доля тех, кому пришлось сократить инвестиционные программы или отложить их реализацию. При этом десятая часть респондентов сообщила, что не в состоянии оснастить производства новым оборудованием и технологиями — этому мешают ограничения на импорт. Закупку же отечественного оборудования альтернативой считают не все: 10% опрошенных назвали рост цен на него значимым ограничителем.

Повышать эффективность ведения бизнеса большинство предпринимателей традиционно собираются за счет сокращения расходов — доля тех, кто отдает предпочтение этому способу, по сравнению с первым кварталом выросла с 65% до 86%. Основные статьи оптимизации расходов: траты на общехозяйственные нужды (84%), персонал (46%), потребляемые услуги (43%), сырье и комплектующие (25%), благотворительность (24%).

Полина Попова