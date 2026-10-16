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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

«Без подъема экономики инвестиции вряд ли появятся»

Бизнес — о перспективах нового инвестцикла в России
Владимир Путин решил запустить новый инвестиционный цикл. Но бизнес, опрошенный “Ъ FM”, не нашел ни одной предпосылки для этого. Президент на съезде «Деловой России» заявил, что в стране нужно создать условия для долгосрочных вложений в инновации, логистику, промышленность и туризм. Участники дискуссии обсудили, какие меры помогут достичь этой цели. Одно из предложений — создание экосистемы длинных денег. Разработать ее могли бы правительство и ЦБ.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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“Ъ FM” попросил предпринимателей оценить эффективность этих мер.

Глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Предприятиям сейчас деньги нужны, по крайней мере, если брать IT-отрасль. Из-за общего состояния экономики спрос упал, откуда возьмутся средства? Просто без подъема экономики инвестиции вряд ли появятся. Инвестор идет туда, где есть оптимистичные прогнозы по развитию рынка. У нас сейчас воюющая страна, это все-таки место для достаточно рискованных инвестиций. Кроме того, такие вложения предполагают и достаточно дешевые кредитные деньги».

Основатель и президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «То, что государство должно помогать бизнесу становиться на ноги, у меня сомнений не вызывает. Я уверен, что если мы ставим задачей развитие экономики и выход на экспортные рынки, то без помощи государства невозможно конкурировать в ряде отраслей. Уже с китайцами мы не можем конкурировать. Что касается остального, я не верю в то, что сейчас возможно работать при таких ставках с длинными инвестициями, это нереально».

Старший партнер компании «Оптималог» Георгия Властопуло: «Безусловно, любые словесные интервенции должны повышать настроение бизнеса и открывать некий горизонт планирования. Но вряд ли они послужат каким-то стимулом. Я думаю, что ничего из того, что озвучено, до среднего и даже внекорпоративного, но крупного бизнеса не дойдет. Плюс ко всему, инвестиции предполагают небыстрый цикл, а горизонт планирования очень сильно сократился. С будущего года опять поднимаются налоги на физических лиц. У нас НДС 22% , утильсборы и прочее. О каких длинных деньгах может идти речь? Здесь как бы выжить».

На встрече с бизнесом Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова «главным кормильцем бюджета»

. Кроме того, президент похвалил сыр компании «Эконива», отметив, что он «в чем-то даже покруче, чем известные сыры известных стран». Глава государства в целом отметил гражданскую активность предпринимателей и выразил убежденность в том, что они вместе с властями работают над воплощением формулы: «Сильная, суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса».

Как прошел съезд «Деловой России»

Как прошел съезд «Деловой России»
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