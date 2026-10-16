Глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Предприятиям сейчас деньги нужны, по крайней мере, если брать IT-отрасль. Из-за общего состояния экономики спрос упал, откуда возьмутся средства? Просто без подъема экономики инвестиции вряд ли появятся. Инвестор идет туда, где есть оптимистичные прогнозы по развитию рынка. У нас сейчас воюющая страна, это все-таки место для достаточно рискованных инвестиций. Кроме того, такие вложения предполагают и достаточно дешевые кредитные деньги».

Основатель и президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «То, что государство должно помогать бизнесу становиться на ноги, у меня сомнений не вызывает. Я уверен, что если мы ставим задачей развитие экономики и выход на экспортные рынки, то без помощи государства невозможно конкурировать в ряде отраслей. Уже с китайцами мы не можем конкурировать. Что касается остального, я не верю в то, что сейчас возможно работать при таких ставках с длинными инвестициями, это нереально».

Старший партнер компании «Оптималог» Георгия Властопуло: «Безусловно, любые словесные интервенции должны повышать настроение бизнеса и открывать некий горизонт планирования. Но вряд ли они послужат каким-то стимулом. Я думаю, что ничего из того, что озвучено, до среднего и даже внекорпоративного, но крупного бизнеса не дойдет. Плюс ко всему, инвестиции предполагают небыстрый цикл, а горизонт планирования очень сильно сократился. С будущего года опять поднимаются налоги на физических лиц. У нас НДС 22% , утильсборы и прочее. О каких длинных деньгах может идти речь? Здесь как бы выжить».