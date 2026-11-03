Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой
Министерство юстиции подало административный иск в Центральный районный суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой — двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом.
Как сообщила пресс-служба Минюста «РИА Новости», иск обоснован тем, что фонд не предоставлял отчеты и сведения, а также не получал корреспонденцию. В адрес фонда также направлялись письма с требованием устранить нарушения, но исполнены они не были, добавили в ведомстве.
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой создан в 2013 году. Он занимается поддержкой детей из социальных учреждений и начинающих спортсменов, а также популяризацией здорового образа жизни.
Елена Исинбаева — олимпийская чемпионка в прыжках с шестом 2004 и 2008 годов. На Олимпиаде 2012 года она завоевала бронзовую медаль. Спортсменка также установила 28 мировых рекордов. Последние годы Исинбаева живет в Испании.