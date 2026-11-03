Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

Елена Исинбаева — олимпийская чемпионка в прыжках с шестом 2004 и 2008 годов. На Олимпиаде 2012 года она завоевала бронзовую медаль. Спортсменка также установила 28 мировых рекордов. Последние годы Исинбаева живет в Испании.