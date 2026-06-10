Омбудсмен 2.0

Законопроект об обновлении института уполномоченного при президенте по правам предпринимателей одобрен депутатами 9 июня в первом чтении. После его окончательного принятия ожидается подписание указа Владимира Путина о новом бизнес-омбудсмене. Он лишится статуса госслужащего и станет главой наблюдательного совета автономной некоммерческой организации, которой передаются функции аппарата уполномоченного. Ожидается, что вакантное уже четыре года кресло займет глава РСПП Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума 9 июня единогласно приняла в первом чтении законопроект, реформирующий институт уполномоченного при президенте по правам предпринимателей. Одобрение внесенного единороссами лишь несколько дней назад документа было стремительным и не вызвало у депутатов ни одного вопроса. Сразу же было анонсировано и рассмотрение проекта во втором чтении — уже 10 июня. Ожидается, что в этот же день он будет одобрен и в третьем, итоговом чтении.

Ранее сообщалось, что документ разработан совместными усилиями крупнейших деловых объединений и администрации президента (см. “Ъ” от 26 мая). Он вносит изменения в закон 2013 года «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей», в котором закреплены основные функции бизнес-омбудсмена: рассмотрение жалоб от предпринимателей, помощь в разрешении судебных споров и прочее.

Реформа, не вызвавшая в стенах Госдумы даже намека на дискуссию, между тем предполагает существенные изменения: с бизнес-омбудсмена предлагается снять статус госслужащего. Теперь он будет не чиновником, а главой наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО). Ее учредителями станут государство и «четверка» объединений (РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия»). Финансироваться деятельность уполномоченного будет отдельной строкой для АНО в федеральном бюджете.

Новый подход, поясняют авторы законопроекта, позволит оперативнее реагировать на запросы предпринимательского сообщества и принимать сбалансированные решения в сфере развития бизнеса. При этом омбудсмен утратит часть прежних полномочий — в частности, уже не являясь чиновником, не сможет приостанавливать вынесенные муниципальными властями решения, нарушающие права предпринимателей. Теперь в таких случаях он сможет лишь ходатайствовать перед судом по поводу выявленных проблем.

После окончательного принятия закона ожидается подписание президентского указа о назначении нового бизнес-омбудсмена (кресло пустует с 2022 года, когда его покинул Борис Титов). Главный кандидат — президент РСПП Александр Шохин. Выступая в конце мая в Госдуме, он заверил, что в случае назначения будет совмещать новые обязанности с прежними.

Деловые круги кандидатуру господина Шохина поддержали. Глава ТПП Сергей Катырин сказал “Ъ”, что обновленный институт уполномоченного мог бы стать каналом, который передавал бы сигналы бизнеса не в виде разрозненных жалоб (как это нередко происходит сейчас), а в формате полноценной аналитики реального состояния деловой среды. Сергей Катырин считает необходимым предусмотреть «компенсирующие механизмы» взамен полномочий, которые теряет бизнес-омбудсмен в связи с утратой им статуса госслужащего, чтобы незаконные или спорные решения чиновников все же можно было оперативно пересматривать.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов существенной потерю части полномочий омбудсмена не считает. По его словам, такими полномочиями он пользовался в единичных случаях, которые к тому же были «неоправданным вмешательством» в работу местных органов самоуправления. Что касается модели финансирования аппарата уполномоченного, то ее эксперт называет «гибкой и комфортной». «Главное, что институт бизнес-омбудсменов возобновит работу на федеральном уровне»,— подчеркивает юрист.

Полина Попова