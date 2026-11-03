NYT: Израиль передал США данные о планах Ирана использовать химическое оружие

По данным экспертов, применение химического оружия Ираном сложно реализовать технически. Кроме того, Командование тыла Израиля пока не давало массовых инструкций на случай химической атаки. Сам Иран отрицает наличие у себя такого оружия и называет подобные обвинения психологической войной.