NYT: Израиль передал США данные о планах Ирана использовать химическое оружие
Израиль передал США новые данные разведки. Согласно им, Иран рассматривает применение химического оружия против противников. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Собеседники NYT отмечают, что израильская сторона считает химическую угрозу со стороны Тегерана более неотложной, чем его ядерные амбиции.
Часть представителей американской администрации и стран Персидского залива воспринимает эти сведения как попытку правительства Беньямина Нетаньяху подтолкнуть Вашингтон к возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. Другие чиновники призывают отнестись к предупреждениям серьезно.
По данным экспертов, применение химического оружия Ираном сложно реализовать технически. Кроме того, Командование тыла Израиля пока не давало массовых инструкций на случай химической атаки. Сам Иран отрицает наличие у себя такого оружия и называет подобные обвинения психологической войной.