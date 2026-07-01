Лето не добавило тепла бизнес-климату

Индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в июне показал отрицательную динамику, снизившись на 1,3 пункта, до 43,8 пункта. В значительной степени на это повлиял входящий в общий индекс индикатор личных оценок респондентов, упавший в том числе из-за не оправдавшихся в июне ожиданий по темпам снижения ключевой ставки. Финансовое положение компаний, согласно оценкам от РСПП, продолжает ухудшаться, непросто складывается взаимодействие бизнеса с банками, нестабильной остается ситуация и в сфере логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Деловые настроения компаний, участвующих в ежемесячном опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в июне продолжили ухудшаться — сводный индекс деловой среды по сравнению с маем потерял 1,3 пункта, опустившись до 43,8 пункта. Поясним, значения ниже 50 пунктов свидетельствуют об ухудшении состояния бизнес-среды, выше — о ее улучшении.

Сводный индекс отразил прежде всего субъективное восприятие респондентами текущей ситуации в экономике: доля их негативных отзывов за месяц выросла с 26,7% до 35%, так что соответствующий индекс личных оценок упал сразу на 5,2 пункта, до 33,8 пункта.

Такая оценка делового климата выглядит логичной на фоне выросшей налоговой нагрузки (см. “Ъ” от 30 апреля), снижения промышленного выпуска (см. “Ъ” от 30 июня) и падения инвестиций (см. “Ъ” от 11 июня). Кроме того, снижение ключевой ставки идет не столь быстрыми темпами, как того желают предприниматели,— последнее понижение всего на 25 базисных пунктов разочаровало бизнес.

Как следует из данных РСПП, финансовое положение в июне ухудшилось у 24% компаний, улучшилось — только у 6%. На фоне жалоб на излишне крепкий рубль и падение стоимости акций значение индекса финансовых рынков в июне стало минимальным за последние полтора года и составило 40,8 пункта (минус 2,6 пункта к маю).

Ухудшилось, судя по отзывам, и взаимодействие предпринимателей с банками.

Об этом сообщили 14% опрошенных — втрое больше, чем месяцем ранее. Из-за падения доходности бизнесов получить кредит стало труднее, в частности, малому и среднему бизнесу (см. “Ъ” от 3 июня). В итоге отражающий взаимоотношения бизнеса с государством и финансовыми институтами индекс B2G составил в июне 46,7 пункта (минус 1,1 пункта). Чуть медленнее снижалась оценка бизнесом сферы логистики — здесь индекс опустился до 47,8 пункта (минус 0,4). На ухудшение ситуации пожаловались 12% респондентов, об обратном сообщили лишь 3%.

По некоторым направлениям ситуация, впрочем, слегка улучшилась. Так, на 4 процентных пункта сократилась доля компаний, пожаловавшихся на падение спроса — эту проблему, напомним, промышленники называли одним из основных ограничителей деятельности (см. “Ъ” от 5 мая). Доля предприятий, сообщивших о снижении закупочных цен, выросла на 3,5 процентного пункта. 9% опрошенных в июне смогли сократить сроки выполнения заказов, а 10% — снизить количество невыполненных обязательств перед контрагентами. За счет этого индекс рынка производимой продукции подрос до 46,5 пункта (плюс 1,3 пункта), а индекс сектора В2В — до 47,4 (плюс 0,5 пункта).

Полина Попова