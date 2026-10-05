Путин назначил Шохина бизнес-омбудсменом
Президент России Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. Он вступил в силу с момента подписания — 5 октября.
Александр Шохин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Отдельным указом глава государства учредил АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Эта организация будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена. До 2027 года организации должны выделить помещение и строку в бюджете.
Реформу деятельности бизнес-омбудсмена стали обсуждать еще в конце мая. В июне Госдума приняла поправки в соответствующий закон. Они, в частности, уточняют определение должности и требования к кандидату на этот пост.
С 2012 года до 2022 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода место было вакантным. Александр Шохин при назначении на пост сохранит должность главы РСПП.
Реформа, принятая в июне 2026 года, меняет способ защиты предпринимателей: омбудсмен должен обеспечивать гарантии государственной защиты их прав и контроль за их соблюдением органами власти. При этом после утраты статуса госслужащего он не сможет приостанавливать решения муниципальных властей, нарушающие права бизнеса, и сможет лишь обращаться в суд с ходатайством по выявленной проблеме.
Практическая работа строится через отдельную организационную структуру, которая занимается обращениями предпринимателей; в Генпрокуратуре и других правоохранительных органах для этого уже приняты специальные регламенты. В круг работы омбудсмена входят взаимодействие с деловым сообществом, рассмотрение жалоб, консультации о правах и помощь в разрешении судебных споров.