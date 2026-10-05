Путин назначил Шохина бизнес-омбудсменом

Президент России Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. Он вступил в силу с момента подписания — 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Отдельным указом глава государства учредил АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Эта организация будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена. До 2027 года организации должны выделить помещение и строку в бюджете.

Реформу деятельности бизнес-омбудсмена стали обсуждать еще в конце мая. В июне Госдума приняла поправки в соответствующий закон. Они, в частности, уточняют определение должности и требования к кандидату на этот пост.

С 2012 года до 2022 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода место было вакантным. Александр Шохин при назначении на пост сохранит должность главы РСПП.