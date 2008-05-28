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Разработка газовых месторождений, добыча, переработка и транспортировка газа «Газпромом»; поставки газа в Европу, сложности с его транзитом через Украину и тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза»; технологическая база компании и СПГ-проекты «Газпрома»; глава «Газпрома» Алексей Миллер и состав топ-менеджмента «Газпрома»; мегапроекты компании, работа над газопроводом «Северный поток-2» и строительство завода по сжижению газа в Усть-Луге; разрыв отношений «Газпрома» и Shell — последние новости и все самое важное о «Газпроме» в теме «Ъ».