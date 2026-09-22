«Газпром» возобновил поставки газа в Китай после планового ремонта «Силы Сибири»

На газопроводе «Сила Сибири» провели планово-профилактические работы. По их окончании «Газпром» возобновил поставки газа в Китай, сообщила компания.

Ремонт проводили с 15 по 22 сентября. Он предусмотрен контрактом с китайской CNPC, уточнил «Газпром». Как уточнили в компании, профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» проводится дважды в год: весной и осенью.

«Мероприятия выполнены в полном объеме. Транспортировка газа сегодня возобновлена»,— уведомил «Газпром».

CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае. «Сила Сибири» — совместный проект российской и китайской компаний для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его протяженность — более 3 тыс. км. Договор между компаниями рассчитан на 30 лет. По словам главы российского холдинга Алексея Миллера, в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай. Москва и Пекин также обсуждают проект «Сила Сибири-2».