Захарова обвинила Канаду в нарушении Олимпийской хартии
МИД России: невыдача Канадой виз хоккеистам нарушает Олимпийскую хартию
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала заявление премьер-министра Канады Марка Карни об однозначном отказе российским спортсменам в визах для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею. По ее словам, такие действия нарушают правила Олимпийской хартии.
Речь идет о пятом пункте, который предписывает всем спортивным федерациям придерживаться политического нейтралитета. Кроме того, отметила госпожа Захарова, если власти Канады действительно откажут российским хоккеистам в выдаче виз, то нарушат и 87-й пункт регламента проведения международных турниров Международной федерации хоккея. Согласно нему страна-организатор должна помочь с получением виз всем участникам.
«Своим политизированным решением канадское правительство наносит непосредственный ущерб не только проводимому в его стране чемпионату мира, но и всему мировому хоккею»,— указано в заявлении Марии Захаровой на сайте МИД. Она напомнила, что в главной хоккейной лиге мира НХЛ выступают свыше 50 российских спортсменов.
В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. Ближайший — молодежный чемпионат мира — пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в декабре и январе.