Захарова обвинила Канаду в нарушении Олимпийской хартии

Речь идет о пятом пункте, который предписывает всем спортивным федерациям придерживаться политического нейтралитета. Кроме того, отметила госпожа Захарова, если власти Канады действительно откажут российским хоккеистам в выдаче виз, то нарушат и 87-й пункт регламента проведения международных турниров Международной федерации хоккея. Согласно нему страна-организатор должна помочь с получением виз всем участникам.