Сбербанк возглавил рейтинг самых прибыльных компаний по версии Forbes
Forbes составил рейтинг 100 самых прибыльных компаний России. Первое место занял «Сбербанк». Его прибыль по итогам 2025 года составила 1,7 трлн руб.
В тройку лидеров также вошли «Газпром» и «Роснефть». Топ-10 самых прибыльных компаний выглядит следующим образом:
- «Сбербанк» (1,7 трлн руб.);
- «Газпром» (1,3 трлн руб.);
- «Роснефть» (544 млрд руб.);
- ВТБ (502,1 млрд руб.);
- «Полюс» (314,1 млрд руб.);
- «Транснефть» (241,1 млрд руб.);
- «Альфа-банк» (230 млрд руб.);
- «Норникель» (206,7 млрд руб.);
- «СИБУР холдинг» (205,1 млрд руб.);
- «Россети» (203,4 млрд руб.).
В 2025 году Сбербанк получил рекордную чистую прибыль по МСФО. Половину от этой суммы (850,2 млрд руб.) банк направил на выплату дивидендов. Глава «Сбера» Герман Греф говорил, что в этом году банк намерен обновить рекорд по прибыли и дивидендам.
Лидерство Сбербанка в рейтинге не объясняется ростом комиссионных доходов: за январь—сентябрь 2025 года они снизились на 2,2% год к году, до 538,8 млрд руб. Таким образом, при оценке рекордного результата ключевое значение имели другие статьи доходов банка, но их вклад в итог за весь 2025 год в приведенных данных не раскрыт.
В 2023 году чистый процентный доход Сбербанка вырос на 36,6%, до 2,3 трлн руб.; в банке связывали это с растущей динамикой бизнеса и эффектом низкой базы предыдущего года. Эта предыстория показывает, что процентный доход был важным источником улучшения финансовых результатов банка, однако сама по себе она не описывает структуру прибыли за 2025 год.