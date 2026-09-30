Сбербанк возглавил рейтинг самых прибыльных компаний по версии Forbes

Составлено ИИ-Ассистентъ

Лидерство Сбербанка в рейтинге не объясняется ростом комиссионных доходов: за январь—сентябрь 2025 года они снизились на 2,2% год к году, до 538,8 млрд руб. Таким образом, при оценке рекордного результата ключевое значение имели другие статьи доходов банка, но их вклад в итог за весь 2025 год в приведенных данных не раскрыт.

В 2023 году чистый процентный доход Сбербанка вырос на 36,6%, до 2,3 трлн руб.; в банке связывали это с растущей динамикой бизнеса и эффектом низкой базы предыдущего года. Эта предыстория показывает, что процентный доход был важным источником улучшения финансовых результатов банка, однако сама по себе она не описывает структуру прибыли за 2025 год.