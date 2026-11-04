Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Трамп признал, что война с Ираном повлияла на результаты выборов в США

Начало военной операции в Иране и вызванный ей топливный кризис повлияли на то, что американские избиратели активнее голосовали за Демократическую партию 3 ноября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Так господин Трамп прокомментировал журналистам пост вице-президента Джей Ди Вэнса в X, в котором тот назвал войну с Ираном одной из главных причин победы демократов. «Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова (начать операцию.— “Ъ”), мне пришлось бы поступить так же»,— сказал он журналистам.
Накануне в США завершились промежуточные выборы в Конгресс — Сенат и Палату представителей. Большинство голосов, по предварительным прогнозам, набирает Демократическая партия. По информации CBS News, Трамп намеревался возложить ответственность за провал республиканцев на военного министра Пита Хегсета и даже рассматривал его отставку. Дональд Трамп отверг эти данные, сказав, что глава Пентагона «хорошо делает свою работу».
Подробнее — в материале «Ъ» «Америка посинела от ярости».