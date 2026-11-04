Трамп признал, что война с Ираном повлияла на результаты выборов в США
Начало военной операции в Иране и вызванный ей топливный кризис повлияли на то, что американские избиратели активнее голосовали за Демократическую партию 3 ноября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Так господин Трамп прокомментировал журналистам пост вице-президента Джей Ди Вэнса в X, в котором тот назвал войну с Ираном одной из главных причин победы демократов. «Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова (начать операцию.— “Ъ”), мне пришлось бы поступить так же»,— сказал он журналистам.
Накануне в США завершились промежуточные выборы в Конгресс — Сенат и Палату представителей. Большинство голосов, по предварительным прогнозам, набирает Демократическая партия. По информации CBS News, Трамп намеревался возложить ответственность за провал республиканцев на военного министра Пита Хегсета и даже рассматривал его отставку. Дональд Трамп отверг эти данные, сказав, что глава Пентагона «хорошо делает свою работу».