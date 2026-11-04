Трамп признал, что война с Ираном повлияла на результаты выборов в США

Так господин Трамп прокомментировал журналистам пост вице-президента Джей Ди Вэнса в X, в котором тот назвал войну с Ираном одной из главных причин победы демократов. «Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова (начать операцию.— “Ъ”), мне пришлось бы поступить так же»,— сказал он журналистам.