Двое взрослых и ребенок погибли при ударе дрона по автобусу в Белгородской области
Три человека погибли при ударе дрона по микроавтобусу в Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали гражданский микроавтобус неподалеку от села Ракитянское в Белгородской области, сообщил губернатор Александр Шуваев. Мужчина, женщина и восьмилетний ребенок, получившие ранения, скончались до приезда скорой.
«Убийству беззащитных гражданских и ни в чем не повинных детей нет и не может быть никаких оправданий»,— написал господин Шуваев в Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким погибших.
Минобороны в сводках о работе ПВО с января по сентябрь упоминало Белгородскую область чаще других регионов — 631 раз. Местные власти регулярно отчитываются об ударах беспилотников по гражданским объектам и транспорту.