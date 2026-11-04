Третьего не надо
Глава Карелии Артур Парфенчиков может уйти в отставку
В ближайшее время может уйти в отставку глава Карелии Артур Парфенчиков, второй срок полномочий которого истекает в сентябре 2027 года. Оставаться на третий бывший директор Федеральной службы судебных приставов не планирует и надеется вернуться на федеральный уровень, говорят источники “Ъ”. Не исключены отставки и в других регионах, где вскоре пройдут губернаторские выборы, однако ротация, скорее всего, будет точечной.
О том, что Артур Парфенчиков может уйти в отставку, “Ъ” рассказали осведомленные источники, близкие к администрации президента. По их данным, глава Карелии сам хочет сменить работу. Не исключено, что отставка случится до конца года. При этом многое будет зависеть от позиции зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева — однокурсника господина Парфенчикова, а также помощника президента Николая Патрушева, который считается неформальным куратором республики, добавил один из собеседников “Ъ”.
Артур Парфенчиков сделал карьеру в прокуратуре родной Карелии, дослужившись до главы надзорного ведомства в Петрозаводске. В 2006 году он возглавил управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу, в следующем стал заместителем главного судебного пристава России, а в 2008-м получил пост директора ФССП. В 2017 году, после отставки руководителя Карелии Александра Худилайнена, президент Владимир Путин назначил господина Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы республики.
По словам источника “Ъ” в полпредстве Северо-Западного федерального округа, Артур Парфенчиков видит себя на федеральном уровне: «Во внутренней политике у него не было особых промахов. Он попал в тренд — "Яблоко" в этом году сняли с выборов в законодательное собрание». При этом внимание Кремля привлекла «нерасторопность» губернатора в вопросе расквартирования войск, добавил собеседник: «После того как Финляндия вошла в НАТО, пришлось усиливать присутствие армии в республике. За создание гражданской инфраструктуры, например военных городков, отвечает правительство региона. И здесь есть отставание по намеченным срокам».
Источник также предположил, что окончательное решение о продолжении карьеры господина Парфенчикова будет принято весной: «На пост губернатора очередь не стоит».
Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сказала “Ъ”, что не может подтвердить информацию о его возможной отставке: «Глава республики находится на рабочем месте, сегодня принимал участие во всех праздничных мероприятиях (по случаю Дня народного единства.— “Ъ”). На следующей неделе у него плотный рабочий график».
Артур Парфенчиков — один из трех губернаторов, чей второй срок истекает в сентябре 2027-го. Руководители Бурятии и Адыгеи Алексей Цыденов и Марат Кумпилов, скорее всего, останутся на своих постах, утверждают источники “Ъ”. А вот избравшийся одновременно с ними глава Удмуртии Александр Бречалов в июле уже досрочно ушел в отставку.
По данным собеседников “Ъ”, точечные ротации возможны в других регионах, где пройдут выборы руководителей. Например, во Владимирской области, чей губернатор-«варяг» Александр Авдеев «так и не смог стать своим». Также источники обращают внимание на конфликт кировских властей с мобилизованным Никитой Гореловым, который в октябре был отстранен от руководства городом Сосновка,— якобы это может повлиять на перспективы губернатора Александра Соколова сохранить пост.
Политолог Константин Калачев напоминает, что Карелия является депрессивным приграничным регионом с суровым климатом, высоким уровнем аварийного жилья и инфраструктурными проблемами.
«Тут сложно быть успешным. С одной стороны, Парфенчикову удалось привлечь в Карелию серьезные федеральные средства и трансформировать ее в узнаваемый туристический бренд, сдвинуть с мертвой точки хроническую проблему аварийного жилья. Однако глубинную дотационность, проблему относительно низких доходов населения и износа коммунальных сетей, а также управленческий кризис в команде последних лет преодолеть в полной мере не получилось»,— констатирует эксперт.
По оценке президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Артур Парфенчиков не явил пример образцового управления регионом, однако повысил его узнаваемость, в том числе в части развития туризма. «Он также смог снизить политические риски — с учетом того что в "нулевые" и "десятые" Карелия была одним из самых протестных регионов»,— добавляет политолог.