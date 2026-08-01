Чекисты сыграли в куклы с коррупционерами

Как стало известно «Ъ», фигурантами в уголовного дела о взятках стали сразу трое руководящих сотрудников ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) — дочерней компании ПАО «Газпром», являющейся крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов. По версии следствия, фигуранты требовали от одного из поставщиков ООО многомиллионный откат, а получили бумажные «куклы» и серьезные проблемы с ФСБ и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве, рассмотрев материалы, поступившие из управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России, возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК) в отношении заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игоря Моисеенко, гендиректора ООО «Гэх закупки» Игоря Мазина, его заместителя по закупкам и логистике Алексея Чубшева, а также неустановленных лиц.

По данным следствия и ФСБ, фигуранты вымогали откаты в том числе за заключение новых контрактов и общее покровительство у поставщиков ГЭХ. Следует отметить, что ООО — дочерняя компания ПАО «Газпром», является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических (генерация электрической и тепловой энергии) активов. В состав группы входит 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт (электрическая) и 75,2 тысяч Гкал/ч (тепловая). «Газпром энергохолдинг» также управляет и предприятиями АО «Газпром теплоэнерго» — коммунальной теплоэнергетикой в регионах страны.

Задержания фигурантов проводились 29-30 июля в бизнес-центре «Газпром Энергодом», расположенном на проспекте Вернадского в Москве.

Вначале, говорят источники «Ъ», был задержан господин Чубшев, он признал свою вину и согласился поучаствовать в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ.

От него «свою» взятку, в которой было 1,5 млн настоящих рублей и муляж 5 миллионов, получил господин Мазин. Затем полтора миллиона и «куклу», имитирующую 36,5 миллионов передали Игорю Моисеенко. Во всех случаях действия фигурантов фиксировались участниками операции, а купюры были помечены спецсоставом, который светился в лучах ультрафиолета.

Фигуранты по ходатайствам ГСУ СКР были арестованы Замоскворецким райсудом Москвы. Господа Моисеенко и Мазин отправлена на два месяца в СИЗО, а господин Чубшев будет находиться дома.

Им инкриминируется совершение преступлений, за которые предусмотрено до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы.

Сейчас следствие проверяет обвиняемых на совершение других преступлений коррупционной направленности, а также устанавливает их возможных сообщников в руководстве ГЭХ. В самом ООО предпочли не комментировать ситуацию.

Сергей Сергеев