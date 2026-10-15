Юани не мелочатся

Однако емкость этого сегмента в настоящее время ограниченная, а потому размещения проходят с трудом и без предварительного ориентира по объему, который определяется только после закрытия книги заявок. По словам господина Привалова, после существенного снижения котировок валютных облигаций в третьем квартале (индекс Cbonds по замещающим облигациям снизился на 5%) инвесторы пока со скепсисом смотрят на сегмент.