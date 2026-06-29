«Газпром» не выплатит дивиденды за 2025 год

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, однако совет директоров имеет право изменить размер выплат, если долговая нагрузка по коэффициенту чистый долг/EBITDA превышает 2,5х. За 2023 год «Газпром» впервые с 1999 года зафиксировал убыток по МСФО в размере 629 млрд руб., и тогда же Минфин не закладывал в бюджет на 2024 год дивиденды от компании. Правительство также поручало не предусматривать выплату дивидендов за 2023 год. В ноябре 2025 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на 2025 год ведомство не закладывало дивиденды от «Газпрома».

В 2022 году «Газпром» выплатил рекордные промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию (1,2 трлн руб. всего), что сократило чистую прибыль компании на 41,4% до 1,226 трлн руб. по МСФО из-за роста налоговых выплат. После этого, в 2023 году, акционеры, включая государство, отказались от выплаты финальных дивидендов за 2022 год. Этот отказ от выплат за 2022 и 2023 годы привел к заметному падению стоимости акций компании на Московской бирже, включая снижение на 30% в 2022 году и падение к 2024 году до минимальных значений с 2013 года.

В 2024 году компания получила 1,32 трлн руб. чистой прибыли по МСФО и в первом полугодии 2025 года чистую прибыль в 1,04 трлн руб. В сентябре 2024 года аналитики «Альфа Инвестиций» отмечали, что возможная отмена надбавки к НДПИ с 2025 года может увеличить вероятность возвращения «Газпрома» к дивидендам. Однако в декабре 2024 года Минфин повторно сообщил, что не закладывал дивиденды от «Газпрома» в бюджет 2025 года. Хотя коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился до 2,4х в первом полугодии 2025 года, что теоретически позволяет возобновить выплаты, сохраняется дискуссия о необходимости направления средств на инвестиционные нужды и устойчивость долговой нагрузки.

Эксперты указывают, что свободный денежный поток «Газпрома» значительно меньше чистой прибыли, и компании пришлось бы привлекать новые долги для финансирования дивидендов, что нерационально при высокой долговой нагрузке. Аналитики Сергей Кауфман и Олег Решетников в разное время также не исключали, что компания может произвести выплаты дивидендов за полугодие, хотя такой сценарий часто выглядел маловероятным из-за отсутствия аномально высоких цен на газ, как в 2022 году.