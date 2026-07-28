В «Газпроме» заявили о снижении надежности морских поставок СПГ

Морские поставки сжиженного природного газа (СПГ) становятся менее надежным способом газоснабжения по сравнению с трубопроводными, заявил замглавы департамента — начальник управления «Газпрома» (MOEX: GAZP) Кирилл Полоус. По его словам, риски перебоев в поставках связаны с выводом из строя мощностей производства СПГ, а также с ограничениями прохода судов через проливы, в том числе Ормузский.

Господин Полоус сказал, что Россия на протяжении десятилетий обеспечивала страны Европы трубопроводным газом. Однако европейскими политиками и экспертами «начал продвигаться тезис о том, что построить регазификационный терминал — это синоним надежных поставок газа, то есть СПГ якобы найдется всегда», утверждает топ-менеджер. Лидером на мировом рынке СПГ он назвал Катар.

«Катарский СПГ, к сожалению, может быть заблокирован. Риски в перебоях поставок, связанные с выводом из строя мощностей производства СПГ и ограничениями прохода судов через проливы и каналы, такие как Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Панамский и другие, заставили вновь обратить внимание на трубопроводные поставки газа»,— сказал Кирилл Полоус на форуме Indo Pacific LNG в Индонезии (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил представитель «Газпрома», сейчас в общем объеме европейского импорта СПГ доля США составляет 60%, а в Германии американский СПГ составляет более 90% импорта. Он считает, что из-за монополизации рынка со стороны США цены на газ «стали выше в три раза по сравнению с временами, когда на европейский рынок поставлялись значительные объемы российского газа».

Полный запрет на поставки СПГ из России в Евросоюз будет введен с начала 2027 года. Поставки трубопроводного газа из России будут запрещены с 30 сентября 2027 года. В этом году Еврокомиссия уже исключила для европейских покупателей возможность реэкспорта российского СПГ в третьи страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Газ оказался невъездным».