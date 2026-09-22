Акции «Газпрома» впервые с июля подорожали до 100 рублей

Акции «Газпрома» 22 сентября подскочили на 3,17%. По данным на 16:45 мск, котировки достигли отметки 100,27 руб. В последний раз выше 100 руб. акции компании торговались 2 июля.

Драйвером роста котировок стали новости о том, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в земле Мекленбург — Передняя Померания. Партия выступает за перезапуск газопровода «Северный поток».

В конце прошлой недели агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с планами, сообщило о подготовке встречи в 2027 году главы РФПИ Кирилла Дмитриева и представителей АдГ для обсуждения восстановления поставок газа в Германию.