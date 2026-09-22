Акции «Газпрома» впервые с июля подорожали до 100 рублей
Акции «Газпрома» 22 сентября подскочили на 3,17%. По данным на 16:45 мск, котировки достигли отметки 100,27 руб. В последний раз выше 100 руб. акции компании торговались 2 июля.
Драйвером роста котировок стали новости о том, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в земле Мекленбург — Передняя Померания. Партия выступает за перезапуск газопровода «Северный поток».
В конце прошлой недели агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с планами, сообщило о подготовке встречи в 2027 году главы РФПИ Кирилла Дмитриева и представителей АдГ для обсуждения восстановления поставок газа в Германию.
Восстановление поставок через «Северный поток» не сводится к политическому решению: техническая возможность работ существует, но три из четырех ниток были повреждены взрывами в 2022 году, а оставшаяся неиспользованная нитка никогда не обеспечивала поставки. Для «Северного потока-1» потребуется переложить отсутствующий участок трубы длиной около 100 м; сами работы оценивались в несколько месяцев, однако состояние труб после многолетнего воздействия морской воды не исследовалось.
Даже восстановление инфраструктуры не гарантирует возобновления прокачки. В марте 2025 года власти Германии исключали запуск «Северного потока-2» из-за отсутствия сертификации последней трубы, а любые технические изменения в охраняемом районе Natura 2000 требуют новой процедуры утверждения плана и экологической оценки.