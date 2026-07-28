Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за полугодие достигла 78,4 млрд рублей

Чистая прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) по РСБУ за первое полугодие 2026 года достигла 78,4 млрд руб. против убытка в 10,8 млрд годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 3%, до 3,14 трлн руб. Доходы от продажи газа увеличились на 2% (до 1,98 трлн руб.), от аренды — на 0,3% (до 559,1 млрд руб.). Выручка от реализации нефтепродуктов снизилась на 3,8% (до 161,5 млрд руб.). Продажи нефти прибавили 6% (до 183,3 млрд руб.).

Себестоимость продаж сократилась на 2,5% (до 2,06 трлн руб.). Валовая прибыль выросла на 15% (до 1,08 трлн руб.). Прибыль от продаж — в 1,1 раза (до 294,9 млрд руб.). Долгосрочные обязательства снизились на 2,6% (до 6,22 трлн руб.), краткосрочные выросли на 0,3% (до 2,93 трлн руб.).