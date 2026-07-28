Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за полугодие достигла 78,4 млрд рублей
Чистая прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) по РСБУ за первое полугодие 2026 года достигла 78,4 млрд руб. против убытка в 10,8 млрд годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка выросла на 3%, до 3,14 трлн руб. Доходы от продажи газа увеличились на 2% (до 1,98 трлн руб.), от аренды — на 0,3% (до 559,1 млрд руб.). Выручка от реализации нефтепродуктов снизилась на 3,8% (до 161,5 млрд руб.). Продажи нефти прибавили 6% (до 183,3 млрд руб.).
Себестоимость продаж сократилась на 2,5% (до 2,06 трлн руб.). Валовая прибыль выросла на 15% (до 1,08 трлн руб.). Прибыль от продаж — в 1,1 раза (до 294,9 млрд руб.). Долгосрочные обязательства снизились на 2,6% (до 6,22 трлн руб.), краткосрочные выросли на 0,3% (до 2,93 трлн руб.).
В первом полугодии 2025 года чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ составлял 10,76 млрд руб., тогда как годом ранее убыток был значительно выше — 480,6 млрд руб. Компания стала убыточной в 2023 году впервые с 1999 года, а по итогам 2024 года чистый убыток головной компании «Газпром» по РСБУ составил 1,076 трлн руб. против прибыли в 696 млрд руб. годом ранее. В 2025 году чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ составила 11,3 млрд руб., при этом убыток годом ранее достигал 1 трлн руб.
Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2023 года составила 296,241 млрд руб., что значительно меньше показателя за аналогичный период 2022 года — 2,514 трлн руб. Компания объясняла это влиянием курсовых разниц и снижением экспорта в Европу, которое частично компенсировалось увеличением поставок в Китай и эффективной работой нефтяного бизнеса. «Газпром» в 2022 году сократил экспорт в страны ЕС более чем на 40%, и его чистая прибыль за этот год снизилась на 41,4% до 1,226 трлн руб., в основном из-за роста налоговой нагрузки и обесценения активов.
В 2025 году чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за первое полугодие составила 983,13 млрд руб., что на 6% меньше показателя 2024 года – 1,042 трлн руб. Однако по итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла до 660 млрд руб. (на 1% больше, чем годом ранее).