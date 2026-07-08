«Газпром» сообщил об ударе БПЛА по участку «Голубого потока» в Краснодарском крае

Вечером 7 июля вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию (КС) «Краснодарская», сообщила пресс-служба «Газпрома». КС задействована в цепочке поставок российского газа в Турцию по «Голубому потоку».

По данным компании, атака направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Сейчас на объекте устраняют полученные при ударе повреждения. Их масштаб в сообщении «Газпрома» не уточняется. Нарушения экспорта не допущено.

КС «Краснодарская» находится в Северном районе Краснодарского края. Всплеск атак на компрессорные станции на юге России произошел в марте 2026 года. Тогда «Газпром» неоднократно сообщал об ударах БПЛА по КС «Русская», «Казачья» и «Береговая». «Русская» относится к «Турецкому потоку» и расположена в Анапском районе Кубани.