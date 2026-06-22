Акции «Газпрома» упали ниже 100 руб. впервые с ноября 2008 года
Акции «Газпрома» (MOEX: GAZP) падают на 5,24%, до 99 руб. за штуку. Это минимальное значение с ноября 2008 года, следует из данных Investing.com.
Стоимость акций «Газпрома» перешла к снижению 15 июня. Индекс Мосбиржи падает на 4,13%, до 2320 пунктов. Это минимальный уровень с марта 2023 года.
Сильнее всего падают акции ЦИАНА (–14,43%), АЛРОСА (–7,2%), «Русагро» (–7,18%), МКПАО «ВК» (–6,98%) и «Аэрофлота» (–6,73%). Индекс РТС падает на 4,21%, до 994,5 пункта. Это минимум с ноября 2025 года.
Падение акций «Газпрома» ниже 100 рублей за штуку, впервые с ноября 2008 года, происходит на фоне продолжительного снижения, начавшегося 15 июня. Это снижение не является исключением, поскольку Мосбиржа наблюдает общее падение индексов, а Индекс Мосбиржи, в который входят акции «Газпрома», также достиг своего минимума с марта 2023 года. Ситуация усугубляется тем, что в 2023 году «Газпром» получил чистый убыток по МСФО в размере 629,1 млрд рублей, что является первым убытком с 1999 года. Кроме того, в конце июня 2024 года акционеры компании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, после того как правительство поручило не предусматривать эти выплаты.
Ранее в 2024 году, стоимость акций «Газпрома» уже снижалась до минимумов с 2009 и 2013 годов, а также показывала падение с ноября 2017 года. Эти прошлые снижения также были связаны с новостями о невыплате дивидендов или общим депрессивным состоянием российского фондового рынка, ростом геополитической напряженности и ожидаемыми санкциями. Снижение котировок в июне 2024 года было отмечено из-за того, что совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды. В целом, акции «Газпрома» испытывают давление на фоне инфляции, высоких процентных ставок, а также из-за возможных отказов от поставок газа в Европу, что может влиять на доходность компании.