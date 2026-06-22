Акции «Газпрома» упали ниже 100 руб. впервые с ноября 2008 года

Акции «Газпрома» (MOEX: GAZP) падают на 5,24%, до 99 руб. за штуку. Это минимальное значение с ноября 2008 года, следует из данных Investing.com.

Стоимость акций «Газпрома» перешла к снижению 15 июня. Индекс Мосбиржи падает на 4,13%, до 2320 пунктов. Это минимальный уровень с марта 2023 года.

Сильнее всего падают акции ЦИАНА (–14,43%), АЛРОСА (–7,2%), «Русагро» (–7,18%), МКПАО «ВК» (–6,98%) и «Аэрофлота» (–6,73%). Индекс РТС падает на 4,21%, до 994,5 пункта. Это минимум с ноября 2025 года.