Бывшей «дочке» «Газпрома» в ФРГ поручили нарастить закачку газа в хранилища

Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила госкомпании Sefe (бывшая Gazprom Germania GmbH) увеличить закачку газа в подземные хранилища. Мера связана с низким уровнем запасов газа ФРГ. Об этом сообщают Handelsblatt и Tagesschau.

Решение было согласовано с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На данный момент уровень запасов газа в хранилищах Германии составляет чуть менее 58%, отмечает Tagesschau. В прошлом году показатель составлял около 77%, в предыдущие годы — 90% и выше.

25 сентября Еврокомиссия призвала европейские страны сократить потребление газа и электричества, чтобы снизить цены на время энергетического кризиса. Ситуация обострилась из-за нарушения поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.