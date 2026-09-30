Бывшей «дочке» «Газпрома» в ФРГ поручили нарастить закачку газа в хранилища
Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила госкомпании Sefe (бывшая Gazprom Germania GmbH) увеличить закачку газа в подземные хранилища. Мера связана с низким уровнем запасов газа ФРГ. Об этом сообщают Handelsblatt и Tagesschau.
Решение было согласовано с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На данный момент уровень запасов газа в хранилищах Германии составляет чуть менее 58%, отмечает Tagesschau. В прошлом году показатель составлял около 77%, в предыдущие годы — 90% и выше.
25 сентября Еврокомиссия призвала европейские страны сократить потребление газа и электричества, чтобы снизить цены на время энергетического кризиса. Ситуация обострилась из-за нарушения поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Поручение адресовано компании, которую государство Германии в ноябре 2022 года сделало своей 100%-ной собственностью. Предшественник Sefe — Gazprom Germania — до этого был оператором нескольких крупных газохранилищ, а в апреле 2022 года перешел под попечительное управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Поэтому государство использует Sefe как прямой управленческий канал для работы с запасами и связанной с ними инфраструктурой.
Одно распоряжение не гарантирует пропорционального ускорения закачки: темп зависит от доступности газа. После сокращения поставок по «Северному потоку» в июле 2022 года немецкие хранилища заполнялись в среднем на 55 млн кубометров в сутки — примерно вдвое медленнее, чем в предшествовавшие полтора месяца. В 2023 году власти ориентировали компании на заполнение хранилищ на 75% к 1 сентября и на 95% к 1 ноября; при холодной зиме и отсутствии российских поставок дефицит газа мог снова привести к резкому росту цен в Европе.