«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» (MOEX: GAZP) обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале. По данным «Газпрома», это третий рекорд с начала года.

Новый исторический максимум был установлен 25 июля, уточняют в «Газпроме». В пресс-релизе напомнили, что Россия поставляет газ в Китай по долгосрочному договору между «Газпромом» и CNPC.

CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае. «Сила Сибири» — совместный проект российской и китайской компаний для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его протяженность — более 3 тыс. км. Договор между компаниями рассчитан на 30 лет.

По словам главы российского холдинга Алексея Миллера, в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай и увеличил поставки на четверть в сравнении год к году. В июне стало известно, что «Газпром» запустит поставки в Китай по новому маршруту в 2027 году.