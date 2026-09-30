Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 30 октября действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Об этом сообщает РТС. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года.

Текущая лицензия истекала 30 сентября. «Ситуация остается очень сложной как из-за геополитических обстоятельств и роста цен на энергоносители, так и из-за сложных логистических условий, низкого уровня воды в Дунае и проблем с импортом нефтепродуктов»,— отметила и. о. министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия санкций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе. Для осуществления сделки необходимо разрешение Минфина США.

Подробнее — в материале «Ъ» «NIS того NIS сего».