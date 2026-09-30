Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 30 октября действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Об этом сообщает РТС. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года.
Текущая лицензия истекала 30 сентября. «Ситуация остается очень сложной как из-за геополитических обстоятельств и роста цен на энергоносители, так и из-за сложных логистических условий, низкого уровня воды в Дунае и проблем с импортом нефтепродуктов»,— отметила и. о. министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия санкций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе. Для осуществления сделки необходимо разрешение Минфина США.
Подробнее — в материале «Ъ» «NIS того NIS сего».
Краткое продление лицензии работает как переходный механизм, а не как завершение санкционного вопроса: оно дает NIS время закончить документацию по продаже доли MOL. Без специального разрешения компания фактически теряет доступ к американской финансовой инфраструктуре и сталкивается с риском прекращения сотрудничества со стороны международных контрагентов.
Необходимость временных разрешений появилась на фоне переговоров о смене собственника: в ноябре 2025 года NIS сама запрашивала у Минфина США возможность работать на период этих переговоров. Риск для поставок уже проявлялся на практике: в начале декабря 2025 года НПЗ в Панчево остановился из-за санкций, связанных с российской долей, а его остановка означала бы для Сербии переход на импорт нефтепродуктов из соседних стран.