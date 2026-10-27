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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Финансы

Акции «Газпрома» выросли на 4%

Акции компаний нефтегазового сектора начали заметно расти в середине основной торговой сессии Мосбиржи. Динамика отмечена во время выступления президента Владимира Путина на саммите Форума стран — экспортеров газа.
По данным площадки на 14:44 мск:

  • акции «Газпрома» выросли на 3,51%, до 118,37 руб. за бумагу;

  • НОВАТЭКа — на 2,3%, до 1,2 тыс. руб.;

  • ЛУКОЙЛа — на 2,51%, до 6,3 тыс. руб.;

  • «Роснефти» — на 1,26%, до 393,8 руб.;

  • «Сургутнефтегаза» — на 1,37%, до 18,44 руб.

На форуме Владимир Путин рассказал, что сейчас прорабатывается возможность совместной работы с американскими компаниями по добыче газа в Арктике. Он отметил, что для работы в этом регионе востребована технологическая кооперация стран.
Газпром
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Инвестиции