Акции «Газпрома» выросли на 4%
Акции компаний нефтегазового сектора начали заметно расти в середине основной торговой сессии Мосбиржи. Динамика отмечена во время выступления президента Владимира Путина на саммите Форума стран — экспортеров газа.
По данным площадки на 14:44 мск:
акции «Газпрома» выросли на 3,51%, до 118,37 руб. за бумагу;
НОВАТЭКа — на 2,3%, до 1,2 тыс. руб.;
ЛУКОЙЛа — на 2,51%, до 6,3 тыс. руб.;
«Роснефти» — на 1,26%, до 393,8 руб.;
«Сургутнефтегаза» — на 1,37%, до 18,44 руб.
На форуме Владимир Путин рассказал, что сейчас прорабатывается возможность совместной работы с американскими компаниями по добыче газа в Арктике. Он отметил, что для работы в этом регионе востребована технологическая кооперация стран.