Лукашенко предложил допустить США к азотному проекту «Газпрома» в Белоруссии
«Газпром» подключится к строительству азотного комбината в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, он договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. Господин Лукашенко также предложил внести США в число участников проекта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Президент Белоруссии поднял эту тему на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Александр Лукашенко заявил, что площадка под проект комбината уже подобрана. «Надо американцам предложить. Они хотят удобрения, азотные в том числе — пожалуйста, давайте вместе построим... Нет — будем с "Газпромом", россиянами строить и готовую продукцию продавать»,— уточнил господин Лукашенко (цитата по "БелТА").
Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Из санкционного списка исключили в том числе крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». В обмен власти Белоруссии начали освобождать заключенных. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал сделку с Белоруссией по удобрениям.
Практический интерес американской стороны к белорусским удобрениям сохраняется. В сентябре 2026 года сообщалось, что Дональд Трамп рассчитывает на белорусские калийные удобрения из-за дефицита на американском рынке, возникшего на фоне перебоев в логистике и конфликта с Канадой. Снятие ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений в декабре 2025 года рассматривалось как попытка США вернуть страну в международную торговлю и снизить ее зависимость от России.
Беларусь уже является крупным производителем азотной продукции: предприятие «Гродно Азот» входит в число крупнейших в СНГ. Возможный уход этого предприятия с традиционных рынков сбыта, таких как Прибалтика, Польша и Украина, мог бы привести к росту цен на азотные удобрения для этих стран как минимум на €25 за тонну.