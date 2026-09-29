Лукашенко предложил допустить США к азотному проекту «Газпрома» в Белоруссии

«Газпром» подключится к строительству азотного комбината в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, он договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. Господин Лукашенко также предложил внести США в число участников проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии поднял эту тему на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Александр Лукашенко заявил, что площадка под проект комбината уже подобрана. «Надо американцам предложить. Они хотят удобрения, азотные в том числе — пожалуйста, давайте вместе построим... Нет — будем с "Газпромом", россиянами строить и готовую продукцию продавать»,— уточнил господин Лукашенко (цитата по "БелТА").

Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Из санкционного списка исключили в том числе крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». В обмен власти Белоруссии начали освобождать заключенных. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал сделку с Белоруссией по удобрениям.