Как у Христа за выставкой

— Человек-то прожил потрясающую жизнь, потрясающую! — рассказывал владыка.— Был любимцем Петра, последнего из делателей, который очень им дорожил. Потом стал фельдмаршалом, хотели ему присвоить звание «генералиссимус», но он, будучи умным человеком, передал это звание мужу царицы… Потом он пресек рабство в Крыму! Миллионы людей, наших подростков вывозились через Крым ночами, и их продавали на невольничьем рынке… Он пресек… Он сделал очень много, очень много, в том числе по строительству Петербурга и так далее… Отсидел 20 лет на всякий случай, как у нас водится… Вернулся и опять продолжил… Продолжил удивительную работу! И он сделал из Екатерины Алексеевны императрицу русскую! Она же была... Да кто она была?! Принцесса на горошине! Из маленького какого-то там немецкого княжества... А он ее направил присоединять к России и Крым, и те земли, которые сейчас называются Новороссией!.. Он прекрасно понимал, что подбрюшье России должно быть безопасно! И в нем были великие, огромные силы! Потенциал!.. Великий человек… Знаете, чем он кончился?..