Арендаторы за Робсона не в ответе

В апреле 2025 года Адлерский суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в казну имущество самого Рубена Татуляна, связанных с ним структур, в том числе компаний «Новый век» и «Эр севен групп», а также родственников и доверенных лиц. Государству отошли 130 объектов стоимостью 3,9 млрд руб., в том числе торговые и офисные центры Plaza в Адлере. Рубен Татулян и другие ответчики оспаривали это решение, но ничего не добились. Росимущество инициировало меры по вступлению во владение недвижимостью, утверждая, что у арендаторов нет права пользоваться этим имуществом и они обязаны передать офисные площади государству.