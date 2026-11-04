Арендаторы за Робсона не в ответе
Суд отказал в выселении компаний из адлерского центра Plaza
Арбитражный суд рассмотрел иск Росимущества к арендаторам адлерского офисного центра Plaza. Объект был конфискован в апреле 2025 года у предпринимателя Рубена Татуляна (Робсон). Истец требовал от арендаторов, среди которых Сбербанк, освободить помещения и при наличии долгов заплатить их. В итоге запрет был установлен только для одного арендатора.
О претензиях Росимущества к арендаторам помещений в адлерском офисном центре Plaza “Ъ” стало известно из опубликованных материалов Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК). Ведомство обратилось к ООО «Едем-в-гости.ру» с требованием выплатить задолженность по арендной плате перед РФ на сумму 1,7 млн руб. и в пятидневный срок после вступления решения в силу освободить занимаемые площади. До рассмотрения дела по существу АСКК принял обеспечительные меры, запретив арендаторам офисного центра Plaza пользоваться недвижимостью; в их число попал Сбербанк, у которого в здании действует клиентский офис площадью 460 кв. м.
Офисный центр Plaza представляет собой 11-этажное здание площадью 11 тыс. кв. м в центре Адлера. В марте 2025 года Генпрокуратура РФ обратилась в суд за изъятием недвижимости в доход РФ, поскольку владелец здания Рубен Татулян имел непогашенную задолженность перед бюджетом в объеме 9 млрд руб.
Ранее суд взыскал эту сумму с господина Татуляна как компенсацию ущерба государству от самовольного строительства гостиницы на месте бывшего пансионата «Весна».
В апреле 2025 года Адлерский суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в казну имущество самого Рубена Татуляна, связанных с ним структур, в том числе компаний «Новый век» и «Эр севен групп», а также родственников и доверенных лиц. Государству отошли 130 объектов стоимостью 3,9 млрд руб., в том числе торговые и офисные центры Plaza в Адлере. Рубен Татулян и другие ответчики оспаривали это решение, но ничего не добились. Росимущество инициировало меры по вступлению во владение недвижимостью, утверждая, что у арендаторов нет права пользоваться этим имуществом и они обязаны передать офисные площади государству.
В процессе по иску Росимущества Сбербанк оспорил запрет использования здания, указав на то, что претензии ведомства адресованы только одному арендатору — компании «Едем-в-гости.ру», которая занимает около 1% площади центра Plaza. Представители банка выразили опасения, что обеспечительные меры приведут к тому, что удобный для адлерцев офис банка придется закрыть.
Арбитражный суд Краснодарского края отказался отменять запрет использования всех помещений офисного центра Plaza, но 15-й апелляционный суд признал эту меру избыточной и оставил обеспечительные меры только в отношении помещений компании «Едем-в-гости.ру».
Решение о конфискации имущества Рубена Татуляна было связано в том числе с тем, что в 2023 году после объявления в международный розыск он скрылся за пределами РФ, но продолжал получать доходы от имущества аффилированных лиц. Уголовное дело в отношении господина Татуляна сейчас рассматривает Краснодарский краевой суд. Подсудимого заочно обвиняют в организации преступного сообщества, убийстве владелицы гостиницы «Кипарис» Анжелы Жигирь, покушении на убийство журналиста Сергея Золовкина, незаконном завладении акциями пансионата «Весна», мошенничестве со средствами дольщиков апарт-комплекса «Горизонт». Защита Рубена Татуляна сообщила суду, что свою подсудимый вину не признает.