Новак назвал примерные сроки заключения сделки по «Силе Байкала»
Новак: «Газпром» и CNPC могут до конца года выйти на сделку по «Силе Байкала»
«Газпром» и CNPC («Китайская национальная нефтегазовая компания») до конца года могут выйти на договоренности по проекту газопровода «Сила Байкала». Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время встречи премьер-министра Михаила Мишустина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
«Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры, и надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности»,— сказал Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»). Михаил Мишустин, в свою очередь, предположил, что проект может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии.
Прежнее название проекта — «Сила Сибири — 2». «Газпром» подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в КНР в 2025 году. Его планируемая мощность — 50 млрд куб. м в год. Контракт должен быть рассчитан на 30 лет, но официально он пока не подписан.