Новак назвал примерные сроки заключения сделки по «Силе Байкала»

Прежнее название проекта — «Сила Сибири — 2». «Газпром» подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в КНР в 2025 году. Его планируемая мощность — 50 млрд куб. м в год. Контракт должен быть рассчитан на 30 лет, но официально он пока не подписан.