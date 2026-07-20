В Башкирии восстановили часть поврежденных дронами объектов «Газпром нефтехим Салавата»
Часть поврежденных после атаки БПЛА объектов в башкирском Салавате восстановлена
В Башкирии восстановили часть объектов на территории ООО «Газпром (MOEX: GAZP) нефтехим Салават», которые были повреждены при атаке беспилотников 14 июля. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
«Было повреждение эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели. Сейчас их часть уже восстановили, по части завершается восстановление, — сказал премьер (цитата по "Интерфакс"). — Поэтому без больших потерь удалось отбить эту массированную атаку».
Господин Назаров добавил, что «были там после этого очаги задымления, вызванные падением обломков». Он отметил, что воздушный налет на прошлой неделе стал самым масштабным для региона с начала СВО.
14 июля глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что дроны атаковали промзону в Салавате и что появились «ряд очагов задымления». Позднее он уточнил, что под ударом оказался Салаватский нефтехимический комплекс. Власти ожидали, что «в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы». О пострадавших не сообщалось.
Предприятие «Газпром нефтехим Салават» ранее неоднократно подвергалось атакам беспилотников. 9 мая 2024 года БПЛА атаковал завод, вызвав незначительные повреждения здания насосной станции, но предприятие продолжило работать в штатном режиме. После этого инцидента власти Башкирии, включая главу республики Радия Хабирова, приняли решение усилить меры противовоздушной обороны на региональных предприятиях, критически важных для экономики, а само событие было названо «террористической атакой».
В сентябре 2025 года Башкирия трижды становилась объектом атак беспилотников, предположительно со стороны ВСУ, при этом объектами ударов были «Газпром нефтехим Салават» и «Башнефть». В результате одной из атак сентября 2025 года завод «Газпром нефтехим Салават» подвергся «террористической атаке» двумя беспилотниками самолетного типа, что привело к пожару, но, по заявлениям властей, погибших и пострадавших не было благодаря сработавшей пассивной и активной защите. После этих инцидентов Радий Хабиров подписал указ о запрете распространять информацию об атаках БПЛА в сети, за исключением официальных сообщений.
В октябре 2025 года в Башкирии была создана рабочая группа для защиты объектов топливно-энергетического комплекса, в которую вошли представители силовых ведомств и промышленных предприятий, таких как «Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават». Несмотря на принимаемые меры, Башкирия продолжает оставаться целью атак беспилотников, и в 2024 году, помимо «Газпром нефтехим Салават», под обстрел попал самолет Ан-2, который приняли за БПЛА.