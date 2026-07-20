В Башкирии восстановили часть поврежденных дронами объектов «Газпром нефтехим Салавата»

В Башкирии восстановили часть объектов на территории ООО «Газпром (MOEX: GAZP) нефтехим Салават», которые были повреждены при атаке беспилотников 14 июля. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

«Было повреждение эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели. Сейчас их часть уже восстановили, по части завершается восстановление, — сказал премьер (цитата по "Интерфакс"). — Поэтому без больших потерь удалось отбить эту массированную атаку».

Господин Назаров добавил, что «были там после этого очаги задымления, вызванные падением обломков». Он отметил, что воздушный налет на прошлой неделе стал самым масштабным для региона с начала СВО.

14 июля глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что дроны атаковали промзону в Салавате и что появились «ряд очагов задымления». Позднее он уточнил, что под ударом оказался Салаватский нефтехимический комплекс. Власти ожидали, что «в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы». О пострадавших не сообщалось.