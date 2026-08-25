«Газпром» разместит облигации с переменным купоном на 60 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

ООО «Газпром капитал» 18 июня 2026 года зарегистрировало на Московской бирже два выпуска облигаций серии БО-003Р-29 и БО-003Р-30, включив их во второй уровень листинга. 9 апреля 2026 года ПАО «Газпром нефть» также разместило облигации с переменным купоном на 100 млрд руб. сроком на три года с ежемесячными выплатами и привязкой к ключевой ставке ЦБ, при этом финальный ориентир спреда к ставке составил 150 базисных пунктов.

В 2026 году и другие крупные российские компании выпускали облигации как с фиксированным, так и с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ. Например, 13 февраля 2026 года «Почта России» разместила облигации двух серий на 11 млрд руб., одна из которых была с переменным купоном и спредом 300 базисных пунктов. 10 февраля 2026 года ПАО «КАМАЗ» собирало заявки на два выпуска двухлетних облигаций общим объемом 3 млрд руб., где по одному из выпусков купон рассчитывался как сумма ключевой ставки Банка России плюс спред до 300 базисных пунктов.

ООО «Газпром Капитал» также увеличил объем размещения биржевых облигаций до $250 млн с расчетом в рублях 10 февраля 2026 года, тогда эмитент собирал заявки на пятилетние биржевые облигации серии БО-003Р-18 с ежемесячной выплатой купонов. В 2025 году «Газпром» уже дважды выходил на долговой рынок с выпусками бондов в долларах: в апреле был размещен 3-летний выпуск на $350 млн по ставке купона 7,65% годовых, а в мае — 4-летний заем на $650 млн по ставке 7,25% годовых.