«Газпром» предупредил о ценах на газ в Европе уровня 2022 года
«Газпром»: цены на газ в ЕС выросли до $1 тыс. за 1 тыс. куб. м
Стоимость газа на основных хабах с поставкой на день вперед превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это сопоставимо с ценами уровня энергетического кризиса декабря 2022 года, указано в сообщении пресс-службы «Газпрома».
«Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», — написали в компании. При этом запасы газа, как отмечают в «Газпроме», стремительно сокращаются с приближением осени и зимы.
«Газпром» ссылается на данные Gas Infrastructure Europe за 8 сентября, согласно которым европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 67,3%, а объем активного газа в них на 12,8 млрд куб. м меньше, чем годом ранее.
По утвержденной ЕС программе европейские страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Европа начала закупать газ на мировом рынке. Анонимный представитель немецкого Минэнерго в разговоре с Politico утверждает, что ситуация с поставками газа в Германии в ближайшие месяцы может ухудшиться и спровоцировать дефицит газа по всему Евросоюзу в предстоящий отопительный сезон.
Риск физического дефицита возникает, если в холодные месяцы быстрый отбор газа продолжится: запасы в ПХГ будут истощаться, а их производительность — снижаться. Поэтому отставание запасов означает не только необходимость покупать газ дороже, но и возможное ограничение способности хранилищ быстро наращивать поставки потребителям; к началу августа 2026 года запасы в ПХГ ЕС уже упали до 58% против 70% годом ранее, так как аномальная жара вынудила страны рекордно потратить газ.
После сокращения российских поставок европейскому рынку приходится балансировать за счет уровня запасов в хранилищах и возможности оттянуть часть спотовых партий СПГ из Азии. Такая замена лишает рынок прежней гибкости: Европе приходится платить премию за СПГ, а в случае дефицита западные страны обычно проигрывают азиатским в борьбе за сырье, поскольку те предлагают более высокие цены. В результате нехватка газа сначала проявляется в росте стоимости и конкуренции за поставки, а при недостаточном пополнении ПХГ зимой может перейти в физический дефицит.