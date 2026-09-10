«Газпром» предупредил о ценах на газ в Европе уровня 2022 года

Стоимость газа на основных хабах с поставкой на день вперед превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это сопоставимо с ценами уровня энергетического кризиса декабря 2022 года, указано в сообщении пресс-службы «Газпрома».

«Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», — написали в компании. При этом запасы газа, как отмечают в «Газпроме», стремительно сокращаются с приближением осени и зимы.

«Газпром» ссылается на данные Gas Infrastructure Europe за 8 сентября, согласно которым европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 67,3%, а объем активного газа в них на 12,8 млрд куб. м меньше, чем годом ранее.

По утвержденной ЕС программе европейские страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Европа начала закупать газ на мировом рынке. Анонимный представитель немецкого Минэнерго в разговоре с Politico утверждает, что ситуация с поставками газа в Германии в ближайшие месяцы может ухудшиться и спровоцировать дефицит газа по всему Евросоюзу в предстоящий отопительный сезон.