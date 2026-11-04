Швейцария сняла санкции с Усманова и Фридмана
Власти Швейцарии сняли санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Информация об этом указана в материалах Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) страны. Ограничения действовали с 2022 года.
На каком основании сняты ограничения, не указано. Санкции, среди прочего, сняли с бывшего ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрея Фалалеева.
Одновременно ограничения ввели против 254 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Против двух лиц (их имена не указаны) решили не вводить санкции по итогам оценки внешнеполитических и правовых соображений. «Однако оперативные меры, уже введенные в рамках 20-го пакета санкций, гарантируют, что торговые ограничения не будут обойдены»,— указано в пресс-релизе.
В сентябре аналогичное решение принял Евросоюз. По данным Financial Times и Frankfurter Allgemeine Zeitung, его поддерживали, среди прочего, Франция и Люксембург.