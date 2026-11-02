Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ снизилась почти на треть за девять месяцев

Себестоимость продаж за девять месяцев снизилась на 0,8% — до 2,99 трлн руб., в частности, себестоимость продаж газа — на 0,6%, до 1,29 трлн руб. Долгосрочные обязательства «Газпрома» к 30 сентября выросли на 2,9% — до 6,57 трлн руб., краткосрочные — на 3,9%, до 3,03 трлн руб.