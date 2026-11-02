Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ снизилась почти на треть за девять месяцев
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ составила 114,8 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ составила 114,8 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 32,6% ниже, чем годом ранее. Чистая прибыль за третий квартал составила 36,4 млрд руб. против 159,6 млрд руб. убытка за аналогичный период в 2025 году, указано в отчетности.
Выручка «Газпрома» за январь-сентябрь выросла на 4% — до 4,44 трлн руб. Валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 16% — до 1,45 трлн руб. Прибыль до уплаты налогов составила 136,3 млрд руб. против 276,2 млрд руб. убытка год назад.
Себестоимость продаж за девять месяцев снизилась на 0,8% — до 2,99 трлн руб., в частности, себестоимость продаж газа — на 0,6%, до 1,29 трлн руб. Долгосрочные обязательства «Газпрома» к 30 сентября выросли на 2,9% — до 6,57 трлн руб., краткосрочные — на 3,9%, до 3,03 трлн руб.