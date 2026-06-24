Оператор «Северного потока-2» обвинил ЕС в изъятии газопровода

Оператор недействующего газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG — дочерняя компания «Газпрома» — утверждает, что решение Евросоюза об отказе от российского газа равносильно экспроприации, сообщает Reuters. Компания подала иск против ЕС с требованием отменить постановление.

Иск зарегистрированная в Швейцарии компания подала в Общий суд ЕС 27 апреля. Nord Stream 2 AG утверждает, что решение Союза равносильно изъятию газопровода без компенсации, поскольку лишает истца «возможности коммерческого использования» объекта.

В иске также указывается, что запрет на ввоз российского газа — это фактически мера санкционного характера, а значит, ее принятие требует одобрения всеми странами Евросоюза. «Использование неверной правовой основы делает постановление недействительным», — утверждает Nord Stream 2 AG.

Владелец контролируемого Газпромом газопровода Северный поток-2 подал иск против ЕС в попытке добиться отмены обязательного поэтапного отказа блока от импорта российского газа, следует из опубликованного документа.

Регламент ЕС о поэтапном отказе от российского газа приняли 26 января. С 1 января 2027 года предполагается полный запрет на поставки сжиженного природного газа, а с 30 сентября 2027 года — трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота.