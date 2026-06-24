Оператор «Северного потока-2» обвинил ЕС в изъятии газопровода
Оператор недействующего газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG — дочерняя компания «Газпрома» — утверждает, что решение Евросоюза об отказе от российского газа равносильно экспроприации, сообщает Reuters. Компания подала иск против ЕС с требованием отменить постановление.
Иск зарегистрированная в Швейцарии компания подала в Общий суд ЕС 27 апреля. Nord Stream 2 AG утверждает, что решение Союза равносильно изъятию газопровода без компенсации, поскольку лишает истца «возможности коммерческого использования» объекта.
В иске также указывается, что запрет на ввоз российского газа — это фактически мера санкционного характера, а значит, ее принятие требует одобрения всеми странами Евросоюза. «Использование неверной правовой основы делает постановление недействительным», — утверждает Nord Stream 2 AG.
Владелец контролируемого Газпромом газопровода Северный поток-2 подал иск против ЕС в попытке добиться отмены обязательного поэтапного отказа блока от импорта российского газа, следует из опубликованного документа.
Регламент ЕС о поэтапном отказе от российского газа приняли 26 января. С 1 января 2027 года предполагается полный запрет на поставки сжиженного природного газа, а с 30 сентября 2027 года — трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота.
Иск Nord Stream 2 AG связан с принятым ЕС 18-м пакетом антироссийских санкций от 18 июля 2025 года, который запрещает любые операции, связанные с "Северным потоком" и "Северным потоком-2", включая покупку транспортируемого по ним газа. Запрет на импорт российского газа в ЕС вводится поэтапно: с 25 апреля 2026 года начал действовать запрет на краткосрочные закупки сжиженного природного газа, с 17 июня 2026 года — на краткосрочные поставки трубопроводного газа, а с 1 января 2027 года ожидается полный запрет на поставки СПГ и с 30 сентября 2027 года — трубопроводного газа. Еврокомиссия также исключила возможность реэкспорта российского СПГ европейскими покупателями в третьи страны после 2027 года.
Компания Nord Stream 2 AG, дочерняя структура "Газпрома", находится в процедуре банкротства с марта 2022 года из-за отказа в сертификации проекта и санкций США. Несмотря на это, она продолжает обсуждать возможность запуска газопровода, в том числе с участием американских инвесторов. Однако власти Германии рассматривают меры по предотвращению продажи и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", а Евросоюз заявляет, что газопровод не соответствует общим интересам стран-участниц и не способствует диверсификации поставок.
Проект "Северный поток-2" был завершен в 2021 году, но так и не был введен в эксплуатацию. В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. Поврежденными оказались три нитки из четырех, уцелела только одна нитка "Северного потока-2", которая технически может подавать газ. Российские власти квалифицировали взрывы как акт международного терроризма. Стоимость восстановления разрушенного газопровода "Северный поток" оценивалась в 1,2-1,35 млрд евро.