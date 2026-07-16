Акции «Газпрома» обновили исторический минимум

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падение акций «Газпрома» до исторического минимума происходит на фоне нескольких факторов, включая общее депрессивное состояние российского фондового рынка, рост геополитической напряженности и возможный отказ от дивидендных выплат. Негативные настроения инвесторов усилились после того, как правительство поручило не предусматривать выплату дивидендов по итогам 2023 года, а в начале мая 2024 года «Газпром» отчитался о первом чистом убытке с 1999 года. Несмотря на это, аналитики отмечают, что финансовые результаты компании выглядят привлекательно, а скорректированная чистая прибыль за первое полугодие 2024 года значительно превзошла прогнозы рынка.

В 2023 году «Газпром» получил убыток по МСФО в размере 629,1 млрд рублей, что является существенным снижением по сравнению с прибылью в 1,23 трлн рублей в 2022 году. Основной причиной убытков стало снижение доходов от продажи газа в Европу. Выручка от продажи газа упала в два раза, до 3 трлн рублей. Долговая нагрузка компании по соотношению чистый долг/EBITDA выросла до 2,8х, что превышает комфортный уровень для сырьевых компаний и делает распределение дивидендов менее приоритетным. Правительство с 2026 года планирует обсуждать изменение налоговой нагрузки для «Газпрома», допуская снижение налогов для получения части дополнительных доходов от индексации тарифов.