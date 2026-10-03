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«Газпром» заявил о рекордно низком запасе газа в хранилище Прибалтики

Компания «Газпром» заявила о рекордно низком для начала октября уровне запасов газа в единственном подземном хранилище в странах Балтии — Инчукалнском ПХГ. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В преддверии отопительного сезона уровень запасов газа в ПХГ Европы остается ниже предыдущих знаковых минимумов»,— подчеркнули в «Газпроме». По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 октября заполненность Инчукалнского ПХГ составляет 49% и является исторически самой низкой на эту дату, указали в компании. Там также отметили, что нетто-закачка газа в хранилище в третьем квартале стала наименьшей для этого периода за все годы наблюдений.

О критическом снижении запасов природного газа в Инчукалнском ПХГ «Газпром» заявлял в конце января. На 25 января уровень заполненности хранилища составил менее 33%. Компания предупредила о возможных рисках для надежного газоснабжения в Финляндии и Прибалтике из-за недостаточного объема топлива при продолжающейся стабильно холодной погоде.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инчукалнское ПХГ является одним из источников газа для литовских потребителей, наряду с Клайпедским терминалом сжиженного природного газа. Доступность альтернативных поставок не отменяет значения объема газа, который можно отбирать из хранилища в отопительный сезон.

В декабре 2025 года «Газпром» предупреждал, что при запасе 61% оставшиеся два зимних месяца и возможный отбор до весны могли создать серьезную проблему для надежного снабжения региона в холода. Риск определяется сочетанием низкого запаса, продолжительного спроса в холодную погоду и необходимости поддерживать отбор из хранилища до конца сезона.

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