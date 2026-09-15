«Сбер», «Газпром» и «Яндекс» возглавили топ-100 самых дорогих брендов России

«Сбер», «Газпром» и «Яндекс» возглавили рейтинг 100 самых дорогих брендов России в 2026 году по версии консалтинговой компании BrandLab, пишет РБК. По оценке агентства, стоимость бренда «Сбер» за год выросла на 4,5% — до 2,35 трлн руб., «Газпром» — сократилась на 6,3% и составила 1,7 трлн руб., а «Яндекс» поднялся с седьмого места и увеличил стоимость на 915,9 млрд руб. (+30,2%).

Компания BrandLab выпускает рейтинг с 2024 года. Прежде агентство представляло на российском рынке интересы британской Brand Finance, которая выпускает глобальный рейтинг стоимости брендов. Оценка основывается на анализе силы бренда, оценке стоимости будущих доходов и расходов в текущих ценах и определении стоимости, которую компании пришлось бы заплатить за лицензию бренда, если бы она им не обладала.

По данным BrandLab, значительнее снизилась ценность брендов «Лукойл» (-59,5%), «Райффайзенбанк» (-49,5%), Chery (-46,1%), «Роснефть» (-28,1%), «Северсталь» (-24,2%), «М.Видео» (-20,8%), Fix Price (-20,5%). Также из рейтинга в 2026 году выбыли 24 компании, в том числе «Альфа-банк», «Газпромбанк», Lamoda, «Перекресток», Т2, Gloria Jeans, BORK, «Ростикс» и другие.

Суммарная стоимость 100 брендов из списка снизилась на 5,64% — до 17,72 трлн руб. Причем топ-10 из них обеспечили 9,92 трлн руб., то есть порядка 56% всего рейтинга. Общую стоимость в основном определили компании из четырех отраслей: банки, нефть и газ, розничная торговля и онлайн-сервисы. Стоимость компаний нефтегазового сектора сократилась на 1,12 трлн руб., а онлайн-сервисы значительно увеличили свою долю — их стоимость выросла на 525 млрд руб.