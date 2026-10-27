Энергетиков отключили от свободы

Игорь Мазин и Игорь Моисеенко были задержаны в конце июля в бизнес-центре «Газпром Энергодом» на проспекте Вернадского в Москве. В рамках эксперимента Алексей Чубшев (впоследствии был помещен под домашний арест) передал Игорю Мазину пакет с 1,5 млн руб. настоящими купюрами и муляжом еще на 5 млн. Игорь Моисеенко получил 1,5 млн настоящих денег и «куклу», имитировавшую 36,5 млн руб. Все купюры были обработаны спецсоставом, проявляющимся в ультрафиолетовом свете, а действия фигурантов фиксировались на видео. Общая сумма незаконных вознаграждений, фигурирующая в материалах дела, оценивалась следствием примерно в 50 млн руб.