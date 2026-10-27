Энергетиков отключили от свободы
Бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» оставили под арестом
Мосгорсуд (МГС) оставил под арестом бывших топ-менеджеров ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), дочерней структуры ПАО «Газпром». Они обвиняются в получении откатов при распределении контрактов. Защита просила изменить фигурантам меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но суд ей отказал.
Апелляционная инстанция МГС 27 октября рассмотрела жалобы защиты бывших заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игоря Моисеенко и гендиректора ООО «ГЭХ закупки» Игоря Мазина на решение Замоскворецкого суда столицы, продлившего обоим срок содержания под стражей. Фигурантам инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как сообщал “Ъ”, ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по материалам управления «П» (промышленность) Службы экономической безопасности ФСБ.
По данным следствия, фигуранты вымогали откаты в том числе за заключение новых контрактов и общее покровительство у поставщиков ГЭХ — крупнейшего в России владельца электроэнергетических (генерация электрической и тепловой энергии) активов.
Взамен поставщикам гарантировали заключение контрактов, лояльное отношение и оперативное решение спорных вопросов, которые могли бы заблокировать исполнение договора.
Первым в рамках дела был задержан Алексей Чубшев, бывший заместитель господина Мазина по закупкам и логистике. Именно он отвечал за контакты с подрядчиками, детализацию условий и согласование параметров сделок. Задержанный сразу признал вину и согласился участвовать в оперативном эксперименте под контролем ФСБ, что позволило зафиксировать передачу денег топ-менеджерам.
Игорь Мазин и Игорь Моисеенко были задержаны в конце июля в бизнес-центре «Газпром Энергодом» на проспекте Вернадского в Москве. В рамках эксперимента Алексей Чубшев (впоследствии был помещен под домашний арест) передал Игорю Мазину пакет с 1,5 млн руб. настоящими купюрами и муляжом еще на 5 млн. Игорь Моисеенко получил 1,5 млн настоящих денег и «куклу», имитировавшую 36,5 млн руб. Все купюры были обработаны спецсоставом, проявляющимся в ультрафиолетовом свете, а действия фигурантов фиксировались на видео. Общая сумма незаконных вознаграждений, фигурирующая в материалах дела, оценивалась следствием примерно в 50 млн руб.
В заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда сами не признающие вину фигуранты не присутствовали: они уведомили суд, что не желают участвовать в процессе.
Их защита настаивала на незаконности и необоснованности продления содержания под стражей. Адвокат Ольга Новикова, защищавшая Игоря Мазина, в частности, указывала, что при вынесении решения о продлении ареста не было учтено состояние здоровья подзащитного. По ее словам, в условиях СИЗО он фактически лишен возможности получать необходимую медицинскую помощь.
Адвокат подчеркивала, что у Игоря Мазина есть постоянное место жительства в Москве, устойчивые социальные связи и он не имеет намерения скрываться, оказывать давление на участников процесса или уничтожать доказательства. «Решение о продлении носит формальный характер и основано исключительно на тяжести обвинения»,— заявила адвокат Новикова.
Адвокат Екатерина Кондратенко, представляющая интересы Игоря Моисеенко, помимо прочих аргументов против дальнейшего содержания его под арестом, ссылалась на то, что причастность господина Моисеенко к инкриминируемому ему преступлению, по мнению защиты, не установлена. Адвокаты также заявили, что судом первой инстанции не было рассмотрено ходатайство о домашнем аресте, что является нарушением процессуальных прав.
Прокурор, возражал против удовлетворения жалоб, указав, что масштаб инкриминируемых действий и наличие у фигурантов широких деловых связей создают реальную угрозу влияния обвиняемых на ход расследования либо попытки скрыться от следствия.
Суд в итоге в удовлетворении апелляционных жалоб отказал. Адвокаты не стали комментировать итоги заседания.