Жесткая просадка

22 июня российский фондовый рынок пережил одно из самых значительных падений последних лет. Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) вплотную приближался к уровню 2300 пунктов, минимальному значению за три года. Котировки многих акций обновили многолетние минимумы, а стоимость ценных бумаг «Газпрома» вернулась к значениям 2008 года. С некоторым временным лагом на и без того слабом рынке сказались действия инвесторов по переоценке незначительного снижения ключевой ставки. Эффект усилило то обстоятельство, что за последние месяцы на рынке почти не осталось спекулянтов, готовых выкупать резко подешевевшие бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новую торговую неделю российский фондовый рынок начал с сильнейшего падения последних лет. За день 22 июня индекс Московской биржи потерял более чем 4%, откатившись до отметки 2318,28 пункта. В ходе торгов он вплотную приближался к уровню 2300 пунктов, минимуму с марта 2023 года.

Торги начались с легкой коррекции, однако снижение индекса значительно ускорилось во второй половине дня (около 15:00), после того инвесторы стали активно сбрасывать акции Сбербанка. Ближе к закрытию основной сессии котировки госбанка потеряли почти 3%, обновив четырехмесячный минимум. При этом объем торгов превысил 21 млрд руб., обновив максимум с октября прошлого года. «Для многих акции банка воспринимались как защитные, поэтому их продажа воспринималась инвесторами как сигнал к продаже прочих активов»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В результате акции нефтегазовых компаний потеряли в цене 3,5–8%. Так, котировки акций «Газпрома» рухнули ниже 100 руб., чего не происходило с 2008 года, котировки акций «Роснефти» откатились к значениям октября 2022 года.

В числе лидеров были и ценные бумаги финансового сектора. К концу основной сессии акции «Дом.РФ» (IPO прошло в конце прошлого года) потеряли в цене 5,5%, ВТБ — почти 7%, Московской биржи — около 4%, а СПБ Биржи — 17,5%. Суммарный объем торгов по акциям из индекса IMOEX достиг 120 млрд руб., максимального значения с конца января.

Распродажа затронула и долговой рынок. По итогам дня индекс гособлигаций RGBITR упал на 1,2% и впервые с апреля опустился ниже уровня 770 пунктов. В результате доходности по среднесрочным ОФЗ взлетели на 0,42–0,5 процентного пункта (п. п.), до 14,5–15,3% годовых, по долгосрочным гособлигациям — на 0,5–0,65 п. п., вплоть 15,5% годовых. Здесь также инвесторы активно избавлялись от ценных бумаг — второй день подряд объем торгов достигал 60 млрд руб.

Участники рынка во многом связывают действия инвесторов с недавним решением Банка России.

В конце прошлой недели регулятор снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (б. п.), тогда как участники рынка ожидали более решительных действий (снижения на 50 б. п.). К тому же ЦБ заявил, что может временно прекратить дальнейшее снижение ставки. Тогда индекс Московской биржи снизился на 1%, но удержался выше 2400 пунктов. Однако на оценку последствий регулятора управляющим фондами потребовалось время, и уже на последних торгах увеличившиеся продажи спровоцировали закрытие маржинальных позиций, которые в итоге накрыли весь рынок. «Рынок переоценил изменение риторики главы ЦБ, заложив в котировки более жесткую ДКП. Эффект был усилен закрытием части длинных позиций, открытых ранее в расчете на дальнейшие шаги по снижению ставки»,— отмечает один из управляющих паевыми инвестиционными фондами.

Ситуацию усугубило и планомерное снижение рынка в последние несколько месяцев. «Индекс снижается уже пятнадцать недель подряд, и среди инвесторов царит апатия»,— констатирует портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели. С начала июня индекс IMOEX снизился на 10%, с середины марта — почти на 16%. В результате на рынке сократилось «число спекулянтов, выкупающих резко подешевевшие бумаги в расчете на их продажу после восстановления котировок», отмечает один из собеседников “Ъ”.

Шансов на заметное восстановление фондового рынка немного.

Как указывает аналитик «БКС Мир инвестиций» Даниил Болотских, рынок могли бы поддержать дивидендные выплаты за 2025 год. В июле—августе объем заявленных и утвержденных дивидендов может составить 1,5 трлн руб. Однако с учетом госпакетов, а также пессимистичных настроений инвесторов, по оценке экспертов, на рынок вернется лишь до 10% от полученных выплат. «Инвесторы начнут проявлять себя, только если ЦБ примет решение о более стремительном снижении ключевой ставки, однако такая вероятность мала»,— считают в «АВИ-Капитал».

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев