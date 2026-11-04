Суд в США прекратил уголовное дело о контрабанде против Ксении Петровой

Ксении Петровой 31 год. Она выпускница МФТИ, с 2023 года работает в лаборатории Киршнера при медицинской школе Гарварда, где изучает геномы. В феврале 2025 года она ездила на отдых в Париж, а по возвращении в США была задержана в аэропорту Бостона. При досмотре багажа у девушки нашли коробку с эмбрионами когтистых лягушек.