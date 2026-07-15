Стоимость акций «Газпрома» опустилась ниже 90 руб. впервые с 2008 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падение акций «Газпрома» ниже 90 рублей является частью общей тенденции на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи также падает, достигая минимумов с марта 2023 года. На настроения инвесторов влияют высокие процентные ставки, из-за которых средства перетекают с рынка акций на банковские депозиты, а также сохраняющиеся геополитические риски, включая санкции ЕС и неопределенность с транзитом газа через Украину. Контракт на поставку российского газа через Украину истекает 31 декабря этого года и, вероятно, не будет продлен, что может привести к сокращению экспорта.

Основной акционер «Газпрома», государство, неоднократно принимал решения не выплачивать дивиденды. В 2024 году правительство поручило не предусматривать выплату дивидендов за 2023 год из-за рекордного убытка компании (629,1 млрд руб. по МСФО) и роста долговой нагрузки. Аналогичное решение было принято и в 2025 году по итогам 2024 года, несмотря на чистую прибыль. Эти решения негативно сказываются на инвестиционной привлекательности акций «Газпрома», которые к сентябрю 2025 года показывали доходность -44,81% за три года.